Ammelshainer Verleger kritisiert Absage der Buchmesse

Naunhof/Ammelshain

Verluste und Umsatzausfälle muss der Engelsdorfer Verlag durch die Absage der Leipziger Buchmesse verkraften. Inhaber Tino Hemmann aus dem Naunhofer Ortsteil Ammelshain weiß noch nicht, wie er sie kompensieren soll. Er hofft, dass ihm zumindest ein Teil der schon getätigten Ausgaben erstattet wird, und kritisiert die Entscheidung, die Veranstaltung ausfallen zu lassen.

Rund 4000 Euro hat er für die Miete eines Standes bezahlt. „Ohne Nebenkosten“, sagt er. Wenigstens dieses Geld sollte ihm die Messegesellschaft zurückgeben, findet der 53-Jährige. Sitzenbleiben wird er mit Sicherheit auf den Kosten der Briefe, die er an über 2000 Autoren schrieb, die bei ihm bislang unter Vertrag standen und die er zur Messe eingeladen hatte. „Im Moment bin ich dabei, Absagen an sie herauszuschicken“, berichtet er.

Bücher sind schon ausgepackt

Die Bücher, die er ausstellen wollte, hatte er schon aus der Folie nehmen lassen. „Nun gut, sie hat niemand angefasst, so dass wir sie wieder einschweißen können“, sagt Hemmann. „Aber das alles nimmt auch Personal in Anspruch und kostet Geld.“

Fehlende Kontakte

Am schwersten wiegt für ihn jedoch etwas anderes. „Zu den Messen kommen viele Autoren mit Manuskripten unterm Arm. In Leipzig sind jedes Mal um die 200 neue Schriftsteller dabei“, erklärt er. „Einige von ihnen sprechen auch bei uns vor. Und je mehr wir Manuskripte haben, um so mehr Auswahlmöglichkeiten ergeben sich für uns.“ Nach jeder Buchmesse seinen im Schnitt zehn Titel auf diese Weise im relativ kleinen Engelsdorfer Verlag erschienen.

Schwer wird es laut Hemmann, diesen Wegfall der Kontaktmöglichkeiten auszugleichen. Er geht zwar davon aus, dass die Autoren trotzdem Verlage suchen und einige übers Internet zu ihm finden werden. „Aber ein persönliches Gespräch ist allemal besser“, konstatiert er.

Kritik an Entscheidung

Seit 18 Jahren war Tino Hemmann ununterbrochen mit seinem Engelsdorfer Verlag auf der Leipziger Buchmesse vertreten. „Ich kenne sie seit DDR-Zeiten, und es ist ein komisches Gefühl, jetzt nicht dort zu sein“, sagt er. Dass sie wegen der Gefahren durch das Coronavirus ausfällt, kann er nur bedingt nachvollziehen.

Keinem sei zwar geholfen, wenn sich zahlreiche Besucher anstecken. „Aber die Absage kommt mir trotzdem übertrieben vor“, erklärt Hemmann. „Das Leben muss doch weitergehen. Und niemand schert sich darum, wie viele Menschen ständig an der normalen Influenza sterben.“

Von Frank Pfeifer