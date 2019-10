Die Staatsstraße S 49 in Lauterbach wird ab Januar 2020 auf unbestimmte Zeit gesperrt. Die Verkehrssicherheit sei nicht mehr gegeben, so die Behörden. Für Lkw gibt es dann gar kein Durchkommen mehr, Autos dürfen die Ortsdurchfahrt nur noch in Richtung Otterwisch nutzen. Weitläufige Umleitungen bringen erste Firmen wie das Betonwerk Bad Lausick auf die Palme.