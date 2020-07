Amt untersucht weitere Bienenvölker im Landkreis Leipzig auf Seuche

Landkreis Leipzig

Das Veterinäramt im Landkreis Leipzig untersucht 13 weitere Bienenvölker auf eine Infektion mit der Amerikanischen Faulbrut. Das tödliche Bakterium war bereits in einem am Feld stehenden Bienenstock zwischen Fuchshain und Threna nachgewiesen worden. Daraufhin hatte die Behörde einen Sperrbezirk zwischen Großpösna und den beiden genannten Ortschaften gezogen.

Tödliches Bakterium bei zufälliger Probe entdeckt

Den Angaben zufolge entnehmen Bienensachverständige bei den Untersuchungen sogenannte Futterkranzproben und beraten die Imker zum weiteren Vorgehen sowie zur Sanierung des Bienenstandes. Auch die Sanierung des Ausbruchsbestandes wird durch das Veterinäramt überwacht. Im Sperrbezirk sind diese Untersuchungen frühestens zwei Monate nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen im Ausbruchsbetrieb zu wiederholen.

Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, war der Verdacht auf Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut im Rahmen von Monitoringuntersuchungen aufgekommen. Dieses Monitoringprogramm sei vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz in einer Allgemeinverfügung zur Tierseuchenbekämpfung festgelegt worden. Danach würden zwischen dem 1. Februar 2019 bis 31. Dezember 2022 alle bekannten Bienenvölker in Sachsen auf die Amerikanische Faulbrut untersucht. Sowohl für die Probenahme als auch für die Untersuchung der Proben fallen für Imker oder sonstige Halter von Bienen keine Kosten an.

700 Imker im Landkreis Leipzig

Der aktuell ausgerufene Sperrbezirk bleibt solange bestehen, bis alle Bekämpfungsmaßnahmen sowie die Aufhebungsuntersuchungen abgeschlossen sind und die Seuche erloschen ist. Bienenstände im Sperrbezirk dürfen nicht vom Standort entfernt oder in den Sperrbezirk hereingebracht werden. Aktuell sind rund 700 Imker und sonstige Halter von Bienen im Veterinäramt des Landratsamtes registriert. Es kann davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Tagen und Wochen weitere Infektionsherde bekannt werden.

Bei Vogelgrippe und Schweinepest keine aktuellen Fälle

Entwarnung gibt das Landratsamt bei der Vogelgrippe. Derzeit seien keine Fälle von Geflügelpest bekannt. Der letzte Ausbruch wurde im Frühjahr dieses Jahres in einer privaten Hühnerhaltung bei Bad Lausick festgestellt. Das damals vonseiten des Veterinäramtes angeordnete Sperr- und Beobachtungsgebiet wurde am 15. April 2020 aufgehoben. Die Sperrung des privaten Hofes galt bis 25. Mai.

Auch bezüglich der Afrikanischen Schweinepest gäbe es keinen akuten Handlungsbedarf. Dennoch seien Jäger in ganz Sachsen verpflichtet, Fallwildwildschweine, Unfallwildwildschweine und krank erlegte Wildschweine dem zuständigen Veterinäramt zu melden. Dieses veranlasst die Beprobung der Tierkörper auf Klassische und Afrikanische Schweinepest sowie die unschädliche Beseitigung über den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen.

Um die Ausbreitung der Bienenseuche zu stoppen, fordert das Veterinäramt nicht registrierte Imker auf, ihre Völker zu melden (Telefon 03433/2412501oder Email an lueva@lk-l.de).

Von Roger Dietze