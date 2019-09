Belgershain/Rohrbach

Über ein halbes Jahr stand ein alter Bauernhof in Rohrbach leer, als ihn Adrian und Kerstin Prager entdeckten. „Wir suchten damals einen Ort, in den wir unseren Lebensmittelpunkt verlagern konnten und in dem sich meine Werkstatt einrichten ließ“, sagt der selbstständige Tischlermeister. Mit ersterem ha...