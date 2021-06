Amtsgericht Grimma: Friseurin wegen Verstoß gegen Corona-Ordnung verurteilt

Grimma/Leipzig

Während die Corona-Pandemie langsam abklingt, müssen sich nun die Gerichte mit Verstößen gegen die diversen Corona-Schutzverordnungen auseinandersetzen. Am Grimmaer Amtsgericht hatte Richter Götz-Karsten Weimann am Mittwoch im Fall einer 57-jährigen Leipzigerin zu befinden.

Sylvia N., eine mobil tätige Friseurin, lief am 14. Dezember des vergangenen Jahres nach einem Kundentermin in Naunhof just zu dem Zeitpunkt über den Marktplatz der Parthestadt, an dem sich eine Gruppe ihr unbekannter Menschen zu einem unangemeldeten Weihnachtslieder-Singen eingefunden hatte.

Nur kurz Weihnachtsliedern gelauscht

Die herbeigerufene Polizei nahm auch ihre Papiere auf und sprach eine Geldstrafe aus, gegen die sie Widerspruch einlegte. Vor dem Amtsgericht legte ihr Rechtsanwalt am Mittwoch dar, dass seine Mandantin an jenem Abend im vergangenen Dezember auf dem Naunhofer Marktplatz nur kurze Zeit und in entsprechendem Abstand innegehalten und den weihnachtlichen Klängen gelauscht habe.

Da ihr aufgrund einer schweren Lungenerkrankung ein ärztliches Attest ausgestellt worden sei, habe sie keine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen. Der die Anzeige aufnehmende Polizeibeamte hätte es aus diesen Gründen auch bei einer Verwarnung belassen können.

Richter erkennt Attest nicht an

In seinen Ausführungen nahm der Rechtsanwalt unter anderem das Wort „Bananenrepublik“ in den Mund und beklagte, dass die diversen Corona-Schutzverordnungen dem Denunziantentum Vorschub geleistet hätten.

Richter Weimann gestand Sylvia N. zwar zu, dass sie sich zum damaligen Zeitpunkt in Ausübung ihrer beruflichen Verpflichtungen im öffentlichen Raum habe bewegen können. Sie hätte sich aber auf schnellstem Weg und ohne Innezuhalten von ihrer Kundschaft zu ihrem parkenden Fahrzeug begeben müssen. Auch ihren sie vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung befreienden Attest erkannte der Richter nicht an, weil er ihn als zu unspezifisch bewertete.

Richter verhängt Geldstrafe

Das Nicht-Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sowie das kurze Innehalten auf dem Marktplatz wertete der Amtsgerichts-Jurist als Verstöße gegen die damals gültige sächsische Corona-Schutzverordnung und verurteilte die Leipzigerin in der Konsequenz zur Zahlung einer Geldstraße in Höhe von 100 Euro zuzüglich zu den Kosten des Verfahrens.

Die Verurteilte beziehungsweise ihr Rechtsanwalt haben ab dem Zeitpunkt der Urteilsverkündung sieben Tage Zeit, um eine Rechtsbeschwerde am Oberlandesgericht Dresden einzureichen.

Von Roger Dietze