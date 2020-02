Das Amtsgericht Grimma verzeichnete im Jahr 2019 eine konstant hohe Eingangszahl an Strafverfahren. Das zeigt die von Direktorin Katja Kohlschmid vorlegte Statistik. Sie gibt einen Einblick, welche Straftaten besonders häufig begangen werden.

Katja Kohlschmid leitet seit 2013 das Amtsgericht in Grimma. Seit 2017 arbeitet sie an der Einführung der elektronischen Akte in Sachsen mit. Quelle: Frank Prenzel