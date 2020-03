Amtsgerichte Borna und Grimma fällen nur die nötigsten Urteile

Grimma/Borna

Auch bei der sächsischen Justiz setzt die Corona-Krise gewohnte Abläufe außer Kraft. „Allerdings“, macht Katja Kohlschmidt, Direktorin des Amtsgerichts Grimma, einen wesentlichen Unterschied deutlich, „können wir nicht einfach schließen.“ Auch in Zeiten einer Pandemie, deren Ende und Ausmaß noch nicht absehbar sind, müsse der erforderliche Dienstbetrieb weiterlaufen. „Wir beschränken uns auf Fälle, die wirklich unaufschiebbar sind.“

Grundsätzlich sei festzuhalten, dass das Amtsgericht als Teil der Justiz und damit als tragende Säule des Rechtsstaats auch in der Corona-Krise nicht die Arbeit einstellt. „Allerdings finden derzeit fast keine Verhandlungen mehr statt“, erklärt Katja Kohlschmidt. Getroffene Einschränkungen würden allein der Reduzierung des Ansteckungsrisikos dienen.

Gerichtliche Angelegenheiten auf Minimum reduzieren

Auch Rechtsanwälte sollen das Gericht nur betreten, wenn Angelegenheiten anderweitig nicht geklärt werden können. Der Zutritt werde generell untersagt, wenn jemand in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet war oder Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Die Wache sei angewiesen, dies zu kontrollieren. Wer eine Verhandlung als Beteiligter besucht, müsse am Eingang seine Vorladung vorzeigen.

Erledigungen bei Gericht, mahnt Katja Kohlschmidt, sollten auf ein absolut notwendiges Minimum beschränkt werden.

Das Amtsgericht Grimma ist seit Mittwoch für die meisten Verhandlungen geschlossen, die Sitzungssäle verwaist. Quelle: Thomas Kube

Wenn allerdings eine Straf- oder Zivilsache aufgerufen wird, gilt trotz der allseits bestehenden Warnung vor Menschenansammlungen ein Grundsatz: Verhandlungen müssen öffentlich bleiben – auch in Zeiten von Corona. „In diesen Fällen ist der Zutritt zum Gericht natürlich weiterhin grundsätzlich gestattet. Allerdings stellen wir durch geeignete Maßnahmen sicher, dass eine Ansteckungsgefahr weitgehend vermieden wird.“

Richter entscheiden selbst, ob ein Prozess eröffnet wird

Letztlich bleibt es aber die Entscheidung des zuständigen Richters, ob ein Termin stattfindet oder nicht. „Das ergibt sich aus dem Grundsatz richterlicher Unabhängigkeit“, erläutert die Direktorin des Grimmaer Amtsgerichts.

Prinzipiell könnten Richter auch im Homeoffice arbeiten. Hierfür fehle es aber noch an der entsprechenden technischen Infrastruktur. Insofern kann Homeoffice auch bedeuten, dass Papierakten mit nach Hause genommen werden.

Atemschutzmasken zum Schutz der Richter

An anderen Gerichten wurden Prozessbeteiligte bereits verpflichtet, Atemschutzmasken zu tragen. Sonst drohte ihnen der Richter mit polizeilichen Maßnahmen. „Derlei Anordnungen wird bei uns sicher niemand erlassen“, kommentiert Katja Kohlschmidt das Vorgehen. „Erstens hätten wir gar keine Atemschutzmasken. Zweitens würde ich diese für andere Dinge nutzen.“ Zum Beispiel sei es aus ihrer Sicht angeraten, Richter bei ihren notwendigen Besuchen in Pflegeheimen zu schützen. „Sie müssen dort Entscheidungen zur Fixierung von Menschen treffen und sind bei der Ausübung ihres Amtes derzeit nicht geschützt.“ Ebenso würden auch die Bewohner der jeweiligen Einrichtung durch fehlende Schutzmasken unnötig gefährdet.

Das Amtsgericht Grimma hat gleich im Eingangsbereich einen Desinfektionsraum eingerichtet. Quelle: Thomas Kube

Im abgespeckten Gerichtsbetrieb ist man an der Mulde zumindest dazu übergegangen, die wenigen Besucher und Prozessbeteiligten auf die verschärften Hygienemaßnahmen hinzuweisen. Im Erdgeschoss wurde extra ein Desinfektionsraum eingerichtet. „Und vor der Verhandlung heißt es für alle Beteiligten: Hände waschen!“

Bornaer Amtsgericht bleibt ebenfalls arbeitsfähig

Ähnliche Vorkehrungen hat auch das Amtsgericht in Borna getroffen. Die Direktorin Ingrid Graf setzt alles daran, die Funktionsfähigkeit des Amtsgerichtes soweit wie möglich aufrechtzuerhalten. Dazu gehöre, den Besucherverkehr auf das unabdingbare Maß zu reduzieren und persönliche Vorsprachen nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger telefonischer Absprache in besonders eiligen, unaufschiebbaren Angelegenheiten zu ermöglichen.

Generelle Absagen von Gerichtsverhandlungen gebe es jedoch nicht, soweit der Abstand von 1,5 bis zwei Metern unter den Beteiligten gewahrt werde, erklärt Ingrid Graf. Allerdings obliege es jedem Richter selbst, ob er eine Verhandlung durchführt oder diese vertagt. „Dabei sind Fristen grundsätzlich einzuhalten, da die fristwahrende Einreichung von Rechtsmitteln oder Stellungnahmen schriftlich erfolgt und mit keinem Ansteckungsrisiko verbunden ist.“

Justizbeamte im Homeoffice – wenn möglich

Zu den Gerichtsverhandlungen gelte weiterhin der Grundsatz der Öffentlichkeit. „Allerdings werden nur so viele Zuschauer in den Sitzungssaal gelassen, dass alle in ausreichendem Sicherheitsabstand sitzen, etwa nur jeder zweite Sitz wird belegt“, gibt Ingrid Graf Auskunft. In diesem Zusammenhang kündigte sie Gesundheits- und Risikoabfragen an. Im Haus werden zudem die Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit sowie des Robert-Koch-Instituts wie Hust- und Niesregeln, Händehygiene und Einhaltung des Abstands „schon im eigenen Interesse befolgt“.

Homeoffice sei für die Bediensteten des Amtsgerichtes Borna teilweise möglich und werde auch schon praktiziert. „Soweit die Arbeit unproblematisch von Zuhause aus erledigt werden kann, was aber nur eingeschränkt der Fall ist“, so die Direktorin.

Von Simone Prenzel und Kathrin Haase