Grimma

Die Autobahn vor der Tür, die prosperierende Großstadt Leipzig vor der Nase – die Flächen des künftigen Industrie- und Gewerbegebiets am nördlichen Stadtrand von Grimma scheinen begehrt zu sein. Die ersten sieben Hektar sind baureif, für weitere 11,5 Hektar und damit den zweiten Bauabschnitt beschloss der Stadtrat jetzt die Aufstellung eines Bebauungsplanes.

„Wir haben die Voraussetzungen geschaffen“, betonte Projektentwickler Christian Steinbach, „den zweiten und dritten Bauabschnitt parallel angehen zu können.“ Was nun durchschimmerte: Für die Flächen des dritten Baufeldes hat offenbar ein ganz dicker Fisch sein Interesse bekundet.

Vaun Viatec GmbH vergrößert sich auf sieben Hektar

Das neue Industrie- und Gewerbegebiet Nord III erstreckt sich an der A 14 rechts und links der B 107. Auf den ersten sieben Hektar westlich der Bundesstraße wird sich der Grimmaer Kehrmaschinen-Hersteller Faun Viatec GmbH breit machen. 1992 ließ sich der Spezialist im heutigen GGI-Gebiet im Süden der Stadt nieder und zog 15 Jahre später in ein größeres Fabrikgebäude in der Bahnhofstraße um.

Jetzt steht die nächste Zäsur und Vergrößerung vor der Tür. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) informierte den Stadtrat, dass Faun Viatec ab Januar 2021 am neuen Standort produzieren möchte – „vielleicht sogar Wasserstoff betriebene Fahrzeuge“. In den nächsten Tagen stelle die Firma am neuen Areal ein großes Schild auf und werde dann bauen.

Im Schnitt von A 14 und B 107 entsteht in Grimma ein neues Industrie- und Gewerbegebiet. Quelle: Thomas Kube

Wie berichtet, hat die Stadt Grimma die Entwicklung und Vermarktung des neuen Fabrik-Gebietes in die Hände eines externen Dienstleisters gelegt. Mit der WEP-CSM-Entwicklungs GmbH & Co KG arbeitet seit Sommer 2016 eine extra für Grimma gegründete Firma an dem Projekt und ist mit der Kommune einen städtebaulichen Vertrag eingegangen. Geschäftsführer ist Christian Steinbach, der Sohn des früheren Leipziger Regierungspräsidenten Walter Christian Steinbach.

Nachfrage nach Flächen ungebrochen hoch

Seinen Worten zufolge ist im Industriebereich die Nachfrage nach Flächen nach wie vor hoch. Grimma profitiere entscheidend von Leipzig, die Nähe zur Autobahn sei hervorragend. Steinbach war auch voll des Lobes über die Zusammenarbeit mit dem Rathauschef und dem Stadtentwicklungsamt. „Wir hätten nicht gedacht, dass wir zeitlich so schnell voran kommen.“ In der Regel dauere ein Bauabschnitt fünf Jahre und länger, „und wir sind jetzt schon im zweiten und vielleicht bald im dritten Bauabschnitt“, zeigte er sich zufrieden.

Die Grimmaer Faun Viatec GmbH stellt Kehrmaschinen her und exportiert diese Fahrzeuge in viele Länder. Im Norden der Stadt wird sie nun einen neuen Produktionsstandort errichten. Quelle: Klaus Peschel

Zwei weitere namhafte Grimmaer Firmen wollen sich ansiedeln

Derzeit dienen die Flächen, die im sogenannten Außenbereich liegen, noch der Landwirtschaft. Das zweite, 11,5 Hektar umfassende Baufeld, für das jetzt der B-Plan einschließlich einer Umweltprüfung erarbeitet werden kann, liegt auf der östlichen Seite der B 107. Zwei namhafte Grimmaer Firmen wollen sich dort Steinbachs Worten zufolge ansiedeln. Der Bedarf hiesiger Firmen sei dann gedeckt, so der Projektentwickler, der darauf verwies, dass mit der Stadt vereinbart sei, Grimmaer Unternehmen zu bevorzugen.

Entscheidend sei, bekräftigte Rathauschef Berger, das Industrie-Arbeitsplätze entstehen. „Wenn wir Glück haben und die Großinvestition kommt, können es in drei bis vier Jahren einige Hundert sein.“ Laut Steinbach befindet man sich bezüglich der „Großanfrage“ noch in einer „sehr frühen Phase“. Alle Seiten hätten ihre Verschwiegenheit erklärt. Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass es an der A 14 einen dritten Bauabschnitt gibt, schätzte Steinbach ein.

Von Frank Prenzel