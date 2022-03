An der Mulde in Grimma gewütet: Rowdys brechen Baum und reißen Papierkorb raus

Grimma

Der Muldebereich am Hochwassertor in Grimma, das im vorigen Jahr mutwillig beschädigt wurde, bleibt ein Schwerpunkt für Rowdytum und sinnloser Demolierung. Wie jetzt bekannt wurde, haben in der Nacht zum Sonntag dort erneut Jugendliche lautstark gefeiert und im alkoholisierten Zustand ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Ein junger Lindenbaum wurde am unteren Stamm mit brachialer Gewalt abgeknickt. Die Randalierer rissen auch einen der schweren Papierkörbe aus Porphyrgestein aus seiner stählernen Verankerung, sodass er in Schieflage geriet und sich sein Inhalt im Umfeld verteilte. Anwohner wollen am Sonntag gegen 4 Uhr einen lauten Knall vernommen haben.

Bürger fordert stärkere Bestreifung durch Polizei und Amt

Viele Grimmaer sind entsetzt über diesen neuerlichen Fall von Vandalismus. In den sozialen Medien wird Unverständnis und der Ruf nach Konsequenzen laut. Auch für Matthias Constantin ist längst eine Schmerzgrenze erreicht. Der FDP-Gemeinderat aus Parthenstein reinigt regelmäßig das dortige Areal und fordert schon lange eine stärkere Bestreifung durch Polizei und Ordnungsamt. „Sachbeschädigung ist eine Straftat, liebes Ordnungsamt“, schreibt er auf der Facebook-Gruppe „Grimma – Gemeinsam für unsere Stadt“. Erneut hätten Halbstarke verrückt gespielt. Constantin schlägt sogar eine Zivilstreife vor. „Irgendwann ist Schluss mit lustig.“

„Hier liegt nicht nur Sachbeschädigung vor, es ist auch ein Lebewesen zerstört worden“, meint eine Userin und fragt: „Was geht nur in den Köpfen solcher Leute vor?“ Eine andere schreibt: „Man schämt sich für seine eigene Stadt.“

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oberbürgermeister: Können keinen Wachturm aufstellen

Das Areal werde bestreift, „wir können aber keinen Wachturm mit Posten hinstellen“, sagt Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Eine ständige Kontrolle in der Nacht hält er für unrealistisch. Dennoch stimmt er mit Constantin überein, dass sich hier was ändern müsse. „Wir kommen an einer Kameraüberwachung nicht mehr vorbei. Wer mit roher Gewalt ganze Bäume zerstört, der vergreift sich irgendwann auch mal an unserer Hochwasserschutzanlage.“

Matthias Berger fürchtet neuerlichen Schaden am Fluttor

„Jetzt ist es Vandalismus, dann wird es Terrorismus“, macht es Berger Angst, dass Rowdys erneut das Fluttor beschädigen könnten. Seit dem Vorfall vorigen Sommer, als der Feststellbolzen des Tores und damit der Verschluss unbrauchbar gemacht wurde, setzt er sich für eine Videoüberwachung dieses Bereiches ein. Die Stadt ist dazu mit dem Datenschutzbeauftragten den Landes Sachsen im Kontakt. Über die Täter ist nach wie vor nichts bekannt. Berger will die Ereignisse vom Wochenende zum Anlass nehmen, erneut bei der Staatsanwaltschaft nachzuhaken.

Gerade in den Wochenend-Nächten ist am Muldeufer in Volksplatz-Nähe immer Hochbetrieb. Anwohner klagen auch über Lagerfeuer und Feuerwerk. Und dabei steht die warme Jahreszeit erst noch vor der Tür.

Lesen Sie auch:

Strick-Elefant von Sylvia Gretschel schon nach drei Tagen zerstört.

Misstöne zwischen Sachsens Datenschutzbeauftragten und der Stadt Grimma.

Grimma macht seit Monaten wegen Vandalismus Schlagzeilen

Seit Monaten ist Grimma wegen Vandalismus in den Schlagzeilen. Im Herbst wurde die Toilette am Volkshausplatz Opfer purer Zerstörungswut. Nur Tage später warfen Unbekannte Naturstein-Papierkörbe in die Mulde. Wochen später verwüsteten Rabauken Sparkassenräume am Pulverturm und am Markt. Für großes Aufsehen sorgte schließlich, als der Strick-Elefant von Sylvia Gretschel kaum nach dem Aufstellen zerstört und am vierten Advent-Wochenende die Krippe unterm Weihnachtsbaum geplündert wurde.

Einige Jugendliche wollten sich ausprobieren und provozieren, glaubt Oberbürgermeister Berger eine Ursache der Zerstörungswut auszumachen. Sie wüssten, dass das ohne Konsequenzen bleibt. Berger ist der Meinung, dass der Rechtsstaat endlich Wehrhaftigkeit beweisen müsse.

Von Thomas Kube und Frank Prenzel