Angebote der Volkshochschulen im Landkreis: Von Masken zu Pilates

Borna/Wurzen

Die Corona-Krise befördert die digitalen Prozesse an der Volkshochschule ( VHS) Leipziger Land. Davon geht der Leiter der Bildungseinrichtung, Ralph Egler, aus. Zugleich warnt er vor einer „Überhöhung“ der Corona-bedingt verstärkten Online-Bildungsangebote. Die VHS sei es gelungen, sowohl im Leipziger Land als auch im vormaligen Muldentalkreis binnen kurzer Zeit „eine Vielzahl digitaler Lern- und Kommunikationsangebote auf den Weg zu bringen“.

Programm bis zum Sommer kaum nachzuholen

Die meisten Kurse und Veranstaltungen des Frühjahrs- und Sommersemesters fänden in der Regel in der Zeit von März bis Mai statt. „Ich gehe davon aus, dass wir unser Programm bis zu den Sommerferien kaum nachholen werden“, so Egler. Dennoch planten die Volkshochschulen in Wurzen und Borna, die künftig zu einer VHS für den gesamten Landkreis Leipzig verschmelzen, „mit viel Optimismus das Herbst- und Wintersemester“. Das schließe auch den Versuch ein, Veranstaltungen, die seit März ausgesetzt wurden, fortzuführen, so dass die Teilnehmer „nahtlos wieder einsteigen können“.

Anzeige

Konsolidierung nach Corona nötig

Die VHS im Landkreis habe einen „nicht unerheblichen Ausfall an Teilnehmerentgelten“, erklärt der promovierte Philosoph, der die künftig vereinte Bildungseinrichtung leiten wird. Wenn der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden könne, müsse zudem mit weniger Kursteilnehmern gerechnet werden. Bildung brauche aber Kontinuität und Planung, das fehle derzeit. Das bedeute, dass die VHS in der Nach-Corona-Zeit in jedem Fall eine Konsolidierung und einen stufenweisen Neuanfang benötige.

Weitere LVZ+ Artikel

Volkshochschule braucht soziale Kontakte

Der VHS-Chef macht klar, „dass Digitalisierung jetzt das Gebot der Stunde ist“. Dennoch bleibe der „normale“ Unterricht künftig auch weiter wesentlich. „An der Volkshochschule brauchen wir soziale Kontakte.“ Und weiter: „Hier begegnen sich Menschen.“ Egler geht davon aus, dass die digitalen Angebote „grundsätzlich Ergänzungsangebote bleiben“.

Wichtig sei „die pädagogische Intervention“, also die Möglichkeit von Lehrkräften, eingreifen zu können. Diese Möglichkeit bieten Online-Angebote in Echtzeit, also Live-Streamings bei denen Lehrkräfte real zur gleichen Zeit vor dem Bildschirm sitzen. Das gelte auch für sogenannte Webinare.

45 Sprachkurse laufen weiter

Zu den aktuellen Digitalkursangeboten gehören Überbrückungen für Fremdsprachlehrgänge. So bieten einige Kursleiter an, ihre Teilnehmer während der Corona-Pause online zu betreuen. Damit könnten etwa 45 Kurse fortgesetzt werden, ein Viertel aller Fremdsprachkurse. 50 Leute nutzen etwa den Online-Pilateskurs, in dem den Teilnehmern zwölf Lernvideos zur Verfügung stehen.

Ein spezielles Angebot ist der Kurs zur Herstellung textiler Tröpfchenstopper, also von Masken. Darin sollen den Teilnehmerinnen Schnittmusterbögen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und unterstützende Fotos in der VHS-Cloud zur Verfügung gestellt.

Lesen Sie auch:

Von Nikos Natsidis