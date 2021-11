Angetrunkener Audifahrer verursacht in Grimma Unfall

Grimma

Der 23-Jahre alte Audi-Fahrer hatte offensichtlich zu tief in die Flasche geschaut als er am Sonntag mit seinem Auto in Grimma gegen 16 Uhr unterwegs war. Er befuhr die Bundesstraße 107 in südöstliche Richtung und hatte die Absicht, nach rechts auf die Staatsstraße 11 in Richtung Großbardau abzubiegen.

Der junge Mann überfuhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit eine Mittelinsel und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Pkw Renault, der die Staatsstraße 11 in Richtung Grimma befuhr. Die Fahrerin (39) des Renaults und der Beifahrer (22) des Audi wurden leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus versorgt.

Der 23-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Damit ist er erst einmal eine Weile nur als Fußgänger unterwegs.

Von lvz