Anlagen für den Hochwasserschutz in Grimma überprüft – ohne Übung

Grimma

Um die Kontrolle der Hochwasserschutztore und Anlagen kümmerten sich am Sonnabend die Kameraden Feuerwehren Grimma und Hohnstädt. Insgesamt überprüften sie 76 verschiedene Elemente der Grimmaer Flutschutz-Anlage an der Mulde. Während sich einige Tore noch im Handumdrehen schließen ließen, brauchten die Einsatzkräfte an anderer Stelle mehr Zeit für die Vorbereitung. Am Gymnasium sorgte etwa der Dreh mit einem 32er Schraubenschlüssel für die nötige Verbindung der Torelemente.

Thilo Krause, Leiter der Hohnstädter Wehr, hatte die Maßnahmen seiner Leute dabei stets im Blick: „Unser Einsatz erfolgt nach Plan. Gemeinsam mit den beiden Wasserwehren aus Grimma und den Hohnstädter Kameraden haben wir im Bereich Paul-Gerhard-Straße angefangen und sind gerade dabei, die Tore an der Klosterkirche, am Gymnasium und weiter bis zum Schloss auf ihre Funktionalität zu überprüfen.“

In einer geballten Aktion überprüften die Grimmaer und Hohnstädter Feuerwehrkameraden die Hochwasserschutztore und Anlagen in Grimma - hier inspizieren sie einen Werkzeugkasten. Quelle: René Beuckert

Schutztore und Sicherheitsluken im Fokus

Dabei standen nicht nur die übergroßen Schutztore im Fokus, sondern auch die kleineren Türeinlässe und Sicherheitsluken vor den Fenstern entlang der Muldeschutz-Mauer. Thilo Krause zufolge überprüften die Kameraden im Winter bei frostigen Temperaturen und Schnee schon einmal die Funktionstüchtigkeit der Sicherheitsanlage. „Das ist wichtig, denn durch lang anhaltenden Frost kann der Erdboden mit dem darüberliegenden Pflaster im Bereich der Schutztore aufgeworfen sein. Das kann die Schließfunktion der Tore enorm beeinträchtigen.“

Wie der Funktionstest der Tore und Luken zeigte, war deren Funktionalität auch in den Wintermonaten gegeben, zumal die Kameradinnen und Kameraden jene Bereiche vom Schnee beräumt hatten.

Verbindung mit Feuerwehrübung wäre ideal

Steffen Kunze, Sachgebietsleiter für Brandschutz der Stadt Grimma, koordinierte den Einsatz am Sonnabend. „Eigentlich würden wir diese Aktion mit einer Feuerwehrübung gerne ausweiten, doch durch die Corona-Bestimmungen fahren wir heute nur eine abgespeckte Variante, in der ausschließlich die Funktion der Hochwasserschutzelemente überprüft wird.“ In anderen Jahren wurde im Frühjahr die Kontrolle der Funktionalität mit einer Übung verknüpft.

In einer geballten Aktion überprüften die Grimmaer und Hohnstädter Feuerwehrkameraden die Hochwasserschutztore und Anlagen in Grimma - hier am Gymnasium. Quelle: René Beuckert

Optimaler wäre es auch dieses Mal gewesen, die ehrenamtlichen Kräfte könnten das Zusammenspiel der Wehren und des Einsatzstabes mit einer Übung verbinden, in der gegebenenfalls Schwachstellen sichtbar werden. Dennoch ist die reine Überprüfung der immerhin 76 Schutzelemente entlang der Grimmaer Mulde von grundlegender Bedeutung, wenn es um den Hochwasserschutz geht.

Von René Beuckert