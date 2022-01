Naunhof

Frau Conrad, in Ihrer Neujahrsansprache sprachen Sie von „Handlungsbedarf an allen Ecken und Enden“ in der Stadt und zugleich von einem finanziellen Spielraum, der gleich Null sei - was bedeutet dies für die Stadt in diesem Jahr und darüber hinaus?

Leider kennt Naunhof diese Situation aus der Vergangenheit. Unser neuer Haushalt, den wir mittlerweile im Vorentwurf ausgeglichen hinbekommen haben, sieht sowohl einen teilweisen Rückgriff auf unsere Rücklagen als auch extrem starke Einsparmaßnahmen bei den Ausgaben und Anpassungen bei den Einnahmen vor.

Letzteres ist eine Umschreibung für höhere Belastungen der Bürgerschaft - in welche Richtung wird dies gehen?

Dazu kann ich derzeit noch nichts sagen, weil noch nichts abschließend beschlossen worden ist. Hinsichtlich der Ausgabenseite wird es so sein, dass wir geplante Investitionen über mehrere Jahresscheiben strecken müssen, um sie finanziert zu bekommen. So etwa die beiden neuen Radwegeverbindungen zwischen Klinga und Naunhof und zwischen Albrechtshain und dem Albrechtshainer See sowie den Radweg-Lückenschluss zwischen Ammelshain und der Autobahnbrücke. Betroffen sein von dieser Streckung wird aber auch der Ausbau der sozialen Infrastruktur, sprich der der Kitas und Schulen. Als Bürgermeisterin hätte ich gern mehr Gestaltungsspielraum, zumal es auch viele Ideen gibt. Aber ich muss mich den Realitäten beugen und an den Einnahmen arbeiten.

Was steht im neuen Jahr konkret auf dem Programm?

Gemeinsam mit der Verwaltung und dem Stadtrat konnten wir erste Weichen für weitere Schritte hinsichtlich der Erweiterung der Grundschule stellen, für die wir bereits europaweit in die Ausschreibung gegangen sind. Sehr weit sind auch die Planungen für die Kita „Seesterne“ in der Melanchthonstraße fortgeschritten. Dabei handelt es sich um ein Erweiterungsprojekt, für welches uns bereits alle baureifen Unterlagen vorliegen. Zudem stehen in diesem Jahr die konkreten Planungsschritte hinsichtlich der dringend benötigten Erweiterung der Oberschule auf dem Plan. Und schwerpunktmäßig auf dem Schirm haben wir und insbesondere der Naunhofer Wohnbau auch das Thema altersgerechtes Wohnen, wofür wir bereits im vergangenen Jahr notwendige Entscheidungen im Stadtrat getroffen haben.

Welche Entwicklungen wird das neue Jahr für das Areal der Alten Pelzfabrik in der Alten Beuchaer Straße bringen?

Diesen Schandfleck werde ich wie versprochen in Angriff nehmen. In den vergangenen Monaten konnten wir erste kleine Etappen zurücklegen, um dieses Areal so schnell wie nur möglich zu einem Gewerbegebiet umgestalten und damit Einnahmen für die Kommune generieren zu können. Eine dieser Etappen ist die Zusage von gut sechs Millionen Euro aus Fördermitteln, um die alten Gebäude zurückzubauen und den verseuchten Boden auszutauschen. Jetzt aber müssen wir uns sputen. Denn bis Mitte des Jahres müssen die entsprechenden Fördermittelanträge gestellt sein. Und wir müssen unsererseits in Abhängigkeit von der Höhe der konkreten prozentualen Förderung die nötigen Eigenmittel freimachen. Baulich passieren wird bis zum Ende des Jahres auf dem Areal zwar noch nichts, aber zumindest sollten wir bis dahin mit den Planungen sehr weit vorangekommen sein. Und ich kann versichern: Endlich tut sich etwas!

Vorankommen ist auch ein gutes Stichwort für die geplante sogenannte Osttangente...

Dies ist in der Tat so. Wir rechnen diesbezüglich in naher Zukunft mit den Ergebnissen aktueller Verkehrszählungen, die an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten unter besonderer Berücksichtigung der Frequentierung der Bahnübergänge durchgeführt worden sind. Auf deren Basis müssen wir in diesem Jahr die Meinungsfindung bezüglich des Projektes im Allgemeinen und der Trassenführung im Besonderen zu einem Abschluss bringen.

An welchen Punkten Ihrer städtischen To-do-Liste sehen Sie demgegenüber in diesem Jahr kaum Chancen auf ein Vorankommen?

Wir hatten uns um Fördermittel für die Sanierung unserer Sportstätten bemüht, wobei insbesondere der Schlossturmplatz eine solche dringend nötig hätte. Leider sind die Anträge abgelehnt worden. Und auch wenn wir an dieser Sache dran bleiben werden, werfen uns die Absagen zurück. Und auch bezüglich der eigentlich zwingend notwendigen baulichen Veränderungen am Vereinshaus in der Wurzener Straße im Bereich Brandschutz und Statik sind uns nach wie vor aufgrund fehlender Förderprogramme und der aktuellen Haushaltssituation die Hände gebunden.

Von Roger Dietze