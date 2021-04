Anstieg: Das sind die neuen Gebühren auf dem Grimmaer Friedhof

Grimma

Die Benutzung des Grimmaer Friedhofes verteuert sich. So steigt die jährliche Friedhofsunterhaltungsgebühr von 19,90 auf 26 Euro. Für das Nutzungsrecht einer Wahlgrabstelle auf 20 Jahre sind jetzt 650 Euro zu zahlen (pro Jahr 32,50 Euro); bislang lag dieser Betrag bei 550 Euro. Auch die Gebühren für eine Bestattung erhöhen sich. Die Beisetzung mit einem Sarg kostet nunmehr 562 Euro (alt: 450 Euro), eine Urnenbestattung 265 Euro (alt: 210 Euro).

Die neue Friedhofsgebührenordnung war im März kirchenaufsichtlich genehmigt worden und mit der Veröffentlichung am 17. April im Amtsblatt Grimma in Kraft getreten. Sie umfasst zehn Paragrafen und regelt unter anderem auch die Preise für die Nutzung der Friedhofskirche, die Gebühren für Gemeinschaftsanlagen und für gesonderte Leistungen.

Neue Fassung in Grimma löst die von 2015 ab

Die neue Fassung löst die Gebührenordnung von 2015 ab und beruht auf einer aktuellen Kostenkalkulation. „Wir müssen auf steigende Preise reagieren“, verdeutlicht Silke Brück, Leiterin der Zentralen Friedhofsverwaltung im neuen Kirchspiel Muldental und Chefin der Friedhöfe Grimma und Grethen in einer Person. Verwaltung und Bewirtschaftung, Pflege und Erhalt der denkmalgeschützten Anlage, Grünschnitt-Entsorgung, Bauvorhaben, Wartung und Erneuerung – zahlreiche Kosten fließen in die Kalkulation. Der fast 480 Jahre alte Friedhof an der August-Bebel-Straße, der sich auf 3,75 Hektar erstreckt und momentan rund 3700 Grablager zählt, muss sich wie alle Gottesacker selbst und damit aus den eigenen Einnahmen tragen. Auch ein Rücklagen-Polster ist zu sichern. „Wir müssen kostendeckend kalkulieren“, so Brück.

Die Trockenheit der letzten Jahre setzt auch den Bäumen auf dem Grimmaer Friedhof zu. Vor allem Fichten und Birken sind gestresst und müssen teils ersetzt werden. Quelle: Frank Prenzel

„Ein großer Kostenfaktor sind die Gehölze“, erklärt die 42-jährige Friedhofsverwalterin. Und die machen inzwischen mehr Probleme als ihr lieb ist. Stürme und die letzten drei trockenen Jahre haben den Bäumen auf dem Totenfeld zugesetzt. „Seit drei bis vier Jahren müssen wir massiv Gehölze entfernen“, bedauert Brück. Für die überdies vom Borkenkäfer befallenen Fichten ist es ebenso zu trocken wie für die Birken. Und die Kiefern leiden unter einem Pilz und drohen abzusterben. „Sie alle sind die Verlierer im Kampf“, so Brück.

Teils schon wieder neue Gehölze auf dem Grimmaer Friedhof

Zum Teil wurden bereits neue Gehölze gepflanzt: Linden, Birken, Amerbaum, Kupfer-Felsenbirne, Vogelbeere und Douglasie. Junge Bäume kommen in den ersten Jahren in gärtnerische Hand, damit sie gut gedeihen. Dennoch verringerte sich die Zahl der Gehölze in der grünen Lunge der Stadt. Brück zufolge sind es jetzt noch rund 330 von einst 390. Allein das Sturmtief „Friedericke“ kostete zehn Fichten und Birken ebenso wie eine große Douglasie das Dasein.

Brück zufolge wird derzeit die zehn Jahre alte Friedhofskonzeption überarbeitet, womit ein Planungsbüro beauftragt ist. Sie ist die Grundlage für Nachpflanzungen und mit der Denkmalpflege abzustimmen.

Um diese noch junge Kupfer-Felsenbirne (recht im Bild) soll auf dem Grimmaer Friedhof eine Rundbank zum Verweilen aufgestellt werden. Dazu werden Spenden gesucht. Quelle: Frank Prenzel

Um die hohen Grün-Kosten etwas abzufedern, wurde im vorigen Jahr die Idee von Baumpaten ins Leben gerufen. Nach dem Aufruf fanden sich immerhin acht Spender, die jeweils einmalig 250 Euro auf den Tisch legten und so die Patenschaft über einen Baum auf dem Friedhof übernahmen. Für Brück ein gutes Ergebnis zum Auftakt. Baumpaten werden weiterhin gesucht, ebenso Spender für eine Rundbank um die noch junge Kupfer-Felsenbirne in der jüngsten Friedhofsabteilung. Die kostet immerhin rund 1000 Euro und soll die Verweilmöglichkeiten in der attraktiven Anlage, die auch zur Erholung genutzt wird, ergänzen.

Lesen Sie auch:

So wurde das 475-jährige Bestehen des Grimmaer Friedhofes begangen.

Von Frank Prenzel