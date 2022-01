Bad Lausick/Steinbach

Schon im Jahr 2019 sagte Bad Lausick nein zu einem Antennen-Mast in Steinbach. Doch der Landkreis Leipzig hält das für unbegründet. Die Behörde will den Turm genehmigen. Das sorgt für Widerstand und Protest (LVZ berichtete)

Errichtet werden soll der Antennen-Mast auf einem Betriebsgrundstück nördlich der Steinbach durchziehenden Kreisstraße auf dem Betriebsgelände der einstigen Labeka Steima Maschinen und Anlagen GmbH. Aus Sicht der Bauaufsicht kann Bad Lausick das Einvernehmen nicht verwehren, jedenfalls nicht mit den bisher vorgetragenen Argumenten. Denn, so heißt es in einem Brief, der im Rathaus eintraf: „Gestalterische, bauordnungsrechtliche und immissionsschutzrechtliche Belange sind durch die Gemeinde nicht zu prüfen.“

So könnte der Mobil-Funkturm in Steinbach einmal aussehen. (Symbolbild). Quelle: Michael Gstettenbauer

Der Platz liege im unbeplanten Innenbereich, sei umgeben von Gewerbebauten. Die Höhe des Mastes sei „aufgrund seines Nutzungszweckes notwendig und angemessen … Trotz Höhendominante fügt sich der Antennenträger in die Eigenart der näheren Umgebung ein.“ Das Ortsbild werde „nicht beeinträchtigt“. Der Investor habe einen Rechtsanspruch, die Baugenehmigung zu erhalten.

Antenne wäre ungeliebtes neues Wahrzeichen

Für den Ortschaftsrat ist das ein Affront. Nicht nur, weil die Behörde vor Jahren der Anbau von Balkonen an den DDR-Wohnblock in der Lauterbacher Straße verwehrte mit dem Argument, der Blick von der Kirche aus würde beeinträchtigt. Offenbar werde mit verschiedenem Maß gemessen.

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Dieser Antennenträger würde durch seine Höhe das Ortsbild nachhaltig prägen. Man kann sogar von einem neuen Wahrzeichen im Ortskern sprechen. Von nahezu jedem Haus oder Grundstück der Ortslage wäre der Turm sichtbar. Für viele Steinbacher und auch den Ortschaftsrat ist das, was die Behörde als ländliches Gewerbegebiet beschreibt, eher ein Schandfleck im Herzen der Ortschaft“, formuliert Ortsvorsteher Falk Noack in der neuerlichen, ausführlichen Stellungnahme des Ortschaftsrates.

Auf Müll und Asche gebaut

Abgesehen davon habe sich auf dem ins Auge gefassten Grundstück einst ein Teich befunden, der in den DDR-Jahrzehnten mit Müll verfüllt wurde. „Unter der DDR-Betonversiegelung könnten also Asche und Müll in nicht unerheblichen Mengen lagern. Teile des ehemaligen Betriebes wurden quasi auf Asche gebaut.“

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Mast widerspreche nicht nur die ambitionierten kommunalen Pläne zur Nutzung des Herrenhauses. Er torpediere ebenso Pläne des private Eigentümer des zwischen beiden Liegenschaften befindlichen ruinösen Gutes, eine neue Wohnbebauung zu integrieren, so Noack: „Selbst wenn mittelfristig nicht davon auszugehen ist, dass dieses Ensemble wieder aufgebaut wird, so gibt es durchaus Pläne dazu und wohl auch einen einst bewilligten Bauantrag. Nach Kenntnis des Ortschaftsrates würde der Eigentümer dieses Grundstück derzeit nur zusammen mit seinen Wiederaufbauplänen verkaufen.“

Lesen Sie auch:

Bad Lausick wehrt sich gegen Bevormundung durch Landkreis

Von Ekkehard Schulreich