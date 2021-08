Colditz/Commichau

Als Klimapionier sieht er sich nicht, stellt Marko Becker klar. Leute, die den ganzen Tag über die Erderwärmung schwadronierten, täten meist nichts. Da sei er anders, so der Commichauer. Er quatsche nicht, er mache. Und so beweist der 56-jährige Schädlingsbekämpfer in seiner Freizeit einen ausgeprägt grünen Daumen. In Größenordnungen pflanzt er Blauglockenbäume – den, in seinen Augen, reinen Sauerstoffspender.

Besonders schnelles Wachstum

Auf der ein Hektar großen Wiese stehen 60 solcher prächtigen Exemplare. Die fast einen Meter breiten Blätter sind der Grund für das besonders schnelle Wachstum der Bäume. Becker führt zu zwei verschiedenen Gewächsen: „Hier, der Baum ist jetzt etwa zwei Jahre alt und um die drei Meter hoch. Aber der dort drüben ist acht Jahre und stolze zwölf Meter gewaltig. Da sieht man mal, wie schnell das geht.“

Marko Becker vor dem zweijährigen Kiribaum, der etwa drei Meter hoch ist. Quelle: Haig Latchinian

Während die Eiche in der gleichen Zeit nicht halb so stark ins Kraut schieße, entwickele der Blauglockenbaum schon in kürzester Zeit einen mächtigen Stamm. Von dem vielen Kohlendioxid, das er mit seinen wuchtigen Blättern binde, ganz zu schweigen: „Für mich ist es der ideale Baum der Zukunft“, sagt der Hobbygärtner, der wegen seiner Heizung viel Brennholz brauche.

Holz für Möbelherstellung geeignet

Das Holz des Blauglockenbaumes eigne sich auch für die Herstellung von Möbeln, weiß der Mann, der in Zschadraß aufgewachsen ist und vor 27 Jahren der Liebe wegen ins nahe Commichau übersiedelte. Dort setzt er das Werk des Großvaters seiner Frau Uta fort: „Gerhard Kührt bewirtschaftete eine Obstplantage. Die meisten seiner Bäume kommen jetzt in die Jahre.“

Marko Becker an einem Kiribaum, der es nach acht Jahren auf eine beträchtliche Höhe von gut zwölf Metern gebracht hat. Quelle: Haig Latchinian

Ihren Platz nehmen nun die Chinesischen Blauglockenbäume ein. Sie stammen aus Fernost, daher ihr Name. Anzutreffen ist auch die in Japan gebräuchliche Bezeichnung als Kiribaum. Andere sprechen vom Kaiserbaum. Es war der Lieblingsbaum von Kaiser Franz Joseph. Aber Vorsicht! Experten warnen heutzutage: Einige Sorten des exotischen, äußerst widerstandsfähigen Baumes könnten heimische Pflanzen verdrängen.

Bäume gehen ab wie Schmidts Katze

Vor elf Jahren habe sein Chef in Sermuth erste Pflanzversuche unternommen, sagt Becker. Weil es in der Tallage aber zu kalt war, gingen die Bäume letztlich ein. „Nicht ohne, dass ich zuvor einige Seitentriebe bekam und sie bei mir in Commichau in die Erde brachte“, erinnert sich Becker. Und siehe da, die „Saat“ ging auf: Die Bäume gingen ab wie Schmidts Katze.

Marko Becker (56) aus Commichau hat einen grünen Daumen. Quelle: Haig Latchinian

In den ersten beiden Jahren brauche der Tiefwurzler viel Wasser: „Im vorigen Jahr musste ich jeden zweiten Tag gießen“, verdeutlicht der Gärtner. Danach sei der Baum eher anspruchslos. „Eben genau die richtige Antwort auf heiße Sommer mit Dürreperioden, wie sie vermehrt auch für unsere Region vorhergesagt werden“, so Becker. Je nachdem, wie die Triebe verschnitten würden, wachse der Baum in Höhe oder Breite.

Lauter blaue Glöckchen

„Manche mögen den Blauglockenbaum als Schattenspender – ich dagegen bin an möglichst langen Stämmen interessiert“, sagt der Commichauer. Sturm vertrage der Baum weniger. Schon allein wegen der riesigen Blätter. Strenge Winter können eine Blüte verhindern, weil der Baum seine Blütenknospen fürs nächste Jahr bereits im Herbst bildet, die bei starkem Frost erfrieren.

Der Blauglockenbaum steht in voller Blüte. Quelle: Archiv: Sonja Schnabel

In diesem Jahr hätten seine Lieblinge nicht geblüht. Blätter seien zwar trotzdem gekommen, aber der Mai sei schlicht zu kalt gewesen. Doch wie sehen die Blüten denn nun aus, wenn es sie gibt: „Wunderschön“, kommt der Hobbygärtner regelrecht ins Schwärmen: „Lauter blaue Glöckchen!“ Die Bezeichnung Blauglockenbaum scheint also nicht vom grünen Tisch herzurühren.

Von Haig Latchinian