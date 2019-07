Belgershain

Was habe ich beim Vererben zu beachten? Dazu beriet am Mittwochnachmittag die Klingaer Anwältin Katrin Scholz, die in Naunhof ihre Kanzlei betreibt, die Besucher des Seniorennachmittags im Schloss Belgershain. Nach Kaffee und Kuchen vom Heimatverein beantwortete die 57-Jährige zahlreiche Fragen.

Welche Möglichkeit habe ich, ein Testament aufzusetzen?

Katrin Scholz: Ein Testament kann eigenständig handschriftlich verfasst oder von einem Notar aufgesetzt werden, der dazu berät.

Was muss ich bei einem handschriftlichen Testament beachten?

Es muss komplett handschriftlich verfasst werden – wenn schon ein Satz mit der Schreibmaschine eingefügt ist, wird es ungültig. Das Testament muss Namen und Datum tragen, unterschrieben sein muss es mit Vor- und Zunamen. Gelagert werden sollte es am besten bei wichtigen Dokumenten, so dass es die Erben sofort finden, die es beim Nachlassgericht einreichen müssen.

Gesetzgeber regelt Erbfolge

Kann ich ein handgeschriebenes Testament ändern?

Ja, man kann immer wieder ein neues schreiben. Es gilt das mit dem jüngsten Datum. Besser ist es, das alte jeweils zu vernichten.

Was geschieht ohne Testament und ohne Erbvertrag?

Dann tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Der Ehepartner einer Zugewinngemeinschaft erhält beispielsweise die Hälfte, und die Kinder, die neben Enkeln und Urenkeln Erben erster Ordnung sind, zusammen die andere Hälfte. Gibt es keine Erben erster Ordnung, kommen Erben zweiter Ordnung zum Zuge, die Eltern des Verstorbenen, dessen Geschwister, Neffen und Nichten. Das setzt sich so fort. Die Erben dritter Ordnung umfassen die Großeltern, Tanten, Onkels, Cousins und Cousinen. Den vierten Grad bilden die Urgroßeltern des Verstorbenen und deren Abkömmlinge. Solange auch nur ein Verwandter der ersten Ordnung zu finden ist, kommen Verwandte der zweiten Ordnung nicht in Frage; entsprechendes gilt für weiter entfernte Verwandte. Der Erbe braucht in der Regel einen Erbschein, um sich zum Beispiel gegenüber Banken und Versicherungen ausweisen zu können. Dieser ist beim Nachlassgericht zu beantragen und kostenpflichtig. In der Regel entstehen Erbengemeinschaften – das Schlimmste, was es geben kann. Wer dachte, er kenne seine Familie, lernt sie dann erst richtig kennen.

Nichteheliche und eheliche Kinder in der Erbfolge

Gibt es abweichende Regeln bei Patchwork-Familien?

Gegenüber der Mutter ist das nichteheliche Kind immer erbberechtigt. Gegenüber dem Vater gilt: Für Erbfälle seit dem 1. April 1998 sind nichteheliche Kinder den ehelichen gleichgestellt.

Welche Folgen kann eine Erbengemeinschaft haben?

Bleibt beispielsweise die Mutter im Elternhaus wohnen, können Kinder verlangen, dass sie deren Anteile auszahlt oder andernfalls auszieht. Vermag die Mutter nicht zu zahlen, muss das Haus verkauft werden.

Kann ich dem ohne Testament vorbeugen?

Ja, indem zu Lebzeiten alle zum Beispiel zum Notar gehen und einen Erbvertrag aufsetzen lassen. Das funktioniert aber nur, wenn sich alle einig sind, auch wenn das für manche Verzicht bedeutet.

Kann ich zunächst meinen Ehepartner als Alleinerben einzusetzen?

Ja, und zwar über das sogenannte Berliner Testament, bei dem der Überlebende Alleinerbe wird; erst wenn auch er tot ist, erben die Kinder. Es muss die Unterschriften beider Partner tragen. Stirbt der erste Partner, kann der andere, der sich vielleicht im Nachhinein mit einem Kind zerstreitet, das Testament nicht mehr allein ändern – es sei denn, eine vorher eingefügte Klausel erlaubt das.

Anspruch auf den Pflichtteil

Kann ich ungeliebte Nachkommen vom Erbe ausschließen?

Nicht vollständig, denn wer sich in der gesetzlichen Erbfolge befindet, hat einen Anspruch auf einen Pflichtteil, der binnen drei Jahren bei den Erben geltend gemacht werden muss. Er beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils und kann sogar beim Berliner Testament von den Kindern gefordert werden. Beim Pflichtteil geht es immer um Geld, es lässt sich nicht jemand zu einem Achtel ins Grundbuch eintragen.

Was kann ich alles vererben?

Im Wesentlichen Geld, Sparkonten, Haus und Schmuck. Eine Lebensversicherung wird nicht vererbt, sie gehört immer dem Bezugsberechtigten.

Werden Geschenke dem Erbe angerechnet, die ich zu Lebzeiten gemacht habe?

Normale Geschenke nicht. Bei größeren kommt es auf die Frist an. Wird beispielsweise ein Grundstück innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Tod einem Kind übertragen, wird das gegenüber den anderen Erben verrechnet.

Erbe innerhalb von sechs Wochen ausschlagen

Kann ich ein Erbe ausschlagen?

Ja, aber nur innerhalb von sechs Wochen, nachdem ich erfahren habe, dass ich Erbe bin. Den Verzicht muss ich beim Nachlassgericht Grimma erklären. Sinnvoll kann das sein, wenn zum Beispiel ein geerbtes Haus überschuldet ist.

Welche Irrtümer treten beim Vererben am häufigsten auf?

Viele denken, bei kinderlosen Ehen erbt der hinterbliebene Partner alles. Das stimmt nicht, der Bruder des Verstorbenen erbt zum Beispiel ein Viertel, wenn kein Testament vorliegt. Eine falsche Annahme ist auch, Eltern hätten keinen Pflichtteil. Leben sie noch, steht ihnen einer zu, sogar wenn der Verstorbene seine Lebensgefährtin als Alleinerbin eingesetzt hat.

Von Frank Pfeifer