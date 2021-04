Anzeige wegen Volksverhetzung: Grimmaer SPD fordert AfD-Stadtrat zum Rücktritt auf

Grimma

Über einen offenen Brief fordert die Grimmaer SPD den Grimmaer AfD-Stadtrat und Kreisrat Sven Großer zur sofortigen Niederlegung seiner Mandate auf. Zudem fordert sie jeweils Stadtparlament und Kreistag auf, zu prüfen, ob ein Ausschluss des Abgeordneten möglich ist. Darüber hinaus hat Grimmas SPD-Vorsitzender Ingo C. Runge nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen Großer gestellt. Als Vorwurf stehen Volksverhetzung und das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen im Raum.

Grimmaer AfD-Mann wendet sich gegen Vorwürfe

Auslöser sind Inhalte, die Großer auf seinem Kanal des Messenger-Dienstes Telegram verbreitet. „Hier agiert ein Antisemit, der den Holocaust leugnet, die NS-Diktatur verherrlicht und unsere freiheitlich demokratische Grundordnung ablehnt“, fasst es Runge in dem offenen Brief zusammen. Großer selbst wendet sich auf LVZ-Anfrage gegen diese Vorwürfe. Ihn als Antisemit oder Nazi hinzustellen, sei Schwachsinn. Er wolle, dass die Kinder und Enkelkinder mit der Wahrheit aufwachsen und leite Informationen nur weiter. „Sie sehen nicht einen einzigen Kommentar von mir.“

Es sind solche geteilten Sätze wie „Der Holocaust ist eine fast so große Lüge wie die Korona-Pandemie! Beides erlogen vom Juden!“, die für den SPD-Ortsverein Grimma keine Zweifel aufkommen lassen. „Indem Herr Großer diese Inhalte auf seiner Kommunikationsplattform teilt, macht er sich diese zu eigen und muss sich diese zurechnen lassen“, schreibt Runge.

SPD Grimma: Großer überschreitet eine Grenze

Großer überschreite eine Grenze, wenn er „Theorien über eine zionistische Weltverschwörung“ verbreitet. Da er noch diverse Propaganda der Reichsbürgerbewegung teile und so zum Ausdruck bringe, „dass unser Staat für ihn nicht existiert“ und damit „unsere demokratische Grundordnung nicht anerkennt“, könne er „eigentlich kein Mandat ausüben“. Mit der Verbreitung von Material, in dem der Holocaust geleugnet und die NS-Herrschaft verherrlicht wird, würden die „weiten Grenzen der Meinungsäußerung, die unser Grundgesetz einräumt“, überschritten. So etwas sei strafbewehrt.

Solche Botschaften leitet der Grimmaer AfD-Stadtrat und Kreisrat Sven Großer auf seinem Telegram-Kanal weiter. Quelle: Screenshot Telegram

„Wer Antisemitismus, NS-Propaganda und Holocaustleugnung im Netz teilt, gehört nicht in den Stadtrat oder den Kreistag, sondern vor Gericht“, teilt die SPD Grimma auf ihrer Facebook-Seite mit. „Weil wir davon überzeugt sind, haben wir einen Strafantrag gestellt und uns mit einem offenen Brief an den Landrat, den Oberbürgermeister sowie die Stadt- und Kreisräte gewandt.“

Offener Brief ist an die Stadträte und Kreisräte gerichtet

Landrat Henry Graichen (CDU) habe die Fraktionsvorsitzenden des Kreistages über den offenen Brief informiert, teilt auf Nachfrage Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux mit. Es werde geprüft, ob hieraus Konsequenzen für das Kreistagsmandat möglich sind.

Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) leitete das SPD-Schriftstück umgehend an alle Stadträte weiter. Großer müsse nun Gelegenheit bekommen, sich zu erklären, so der Rathauschef. Sollte er tatsächlich entsprechende Inhalte verbreiten, sei das nicht tolerierbar.

Polizeidirektion: Anzeige wegen Volksverhetzung

Die Polizeidirektion Leipzig bestätigt auf Anfrage lediglich, dass in der vergangenen Woche eine Anzeige wegen Volksverhetzung gemäß Paragraf 130 des Strafgesetzbuches erstattet wurde. Die derzeitige Bearbeitung liege beim Polizeirevier Grimma, so Sprecher Chris Graupner. Angaben zu Personen und zum Verfahren dürfe er nicht machen.

Die SPD Grimma hat ihren offenen Brief gegen AfD-Stadtrat Sven Großer auch auf Facebook veröffentlicht. Quelle: Privat/ Screenshot SPD-Facebook

AfD-Mann Großer stellte gegenüber der LVZ in Aussicht, sich entsprechend wehren zu wollen und seinerseits Anzeige wegen Verleumdung zu stellen. Runge wolle sich offenbar auf seine Kosten profilieren.

Er versuche aufzuklären und wolle die Wahrheit verbreiten, begründet Sven Großer sein Tun. „Das sind Informationen, mit denen jeder machen kann, was er will. Ich bekenne mich nicht dazu, sondern zeige sie auf.“ Seine Zweifel an der Geschichtsschreibung spricht er gegenüber der LVZ dennoch offen aus. Den Holocaust habe es natürlich gegeben, Deutsche hätten Menschen umgebracht, „aber wahrscheinlich nicht so viele, wie uns gesagt wird“, meint der Nerchauer. „Wir sind nicht die Massenmörder, als die wir hingestellt werden.“ Und auch hinsichtlich der Corona-Pandemie hat Großer seine eigenen Ansichten. Ihn treibt zum Beispiel die Angst um, „dass meine Kinder durch die Impfung Schäden davon tragen“.

AfD-Abgeordnete sieht keinen Anlass für Rücktritt

Großer sieht jedenfalls keinen Anlass, seine Mandate niederzulegen. Im vorigen Jahr hatte er sogar den Versuch gestartet, in den Bundestag einzuziehen. Bei der Nominierung des hiesigen AfD-Direktkandidaten für die Bundestagswahl im September ließ er sich aufstellen, zog aber gegen AfD-Kreischef Edgar Naujok klar den Kürzeren.

