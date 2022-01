Anzeigen wegen Verstößen bei Corona-Proteste in Grimma und Brandis

Brandis/Grimma

Erneut haben in der Region Corona-Kritiker ihren Protest auf die Straße getragen. Die Polizeidirektion Leipzig berichtet aus dem Landkreis von zwei Versammlungen. Demnach kamen am Freitag, gegen 19.30 Uhr, in Grimma im Bereich der Lorenzstraße 30 Personen zusammen.

Mit Trillerpfeifen, Musikboxen und unter lauten Ausrufen bewegte sich die Gruppe über die Augustinerstraße und die Klosterstraße bis hin zum Markt. Nach weitere Polizeikräfte hinzugezogen wurden, konnten noch die Identitäten von einer einstelligen Zahl an Teilnehmern festgestellt werden. Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Sächsische Corona-Notfall-Verordnung und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wurden gefertigt. Gegen 21 Uhr hatten sich alle Teilnehmer entfernt.

Ebenfalls am Freitagabend sammelten sich in Brandis etwa 70 Personen im Bereich des Marktes. Störungen waren dabei keine zu verzeichnen, so die Polizei.

Von LVZ