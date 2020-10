App macht Appetit auf Lebensmittel aus dem Landkreis Leipzig

Grimma

Jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Und so hat sich über die Jahre das Pendant zur Globalisierung entwickelt: die Relokalisierung. Zunehmend ist eine Wiederbesinnung auf heimische Produkte, regionale Hersteller und lokale Vertriebswege zu spüren. Verbraucher legen Wert auf Frische, Qualität und faire Bedingungen bei der Herstellung ihrer Lebensmittel und unterstützen aktiv die vielen kleinen Unternehmen vor der Haustür.

Das Regionalmanagement der Leader-Region Leipziger Muldenland ist über diese Entwicklung höchst erfreut. „Schließlich verfolgen wir das Ziel, regionale Produkte sichtbarer zu machen“, sagt Kati Lange, Mitarbeiterin im Regionalmanagement. Um ansässige Produzenten aber auch Gastronomen, die sich der Verarbeitung heimischer Lebensmittel verschrieben haben, zu unterstützen, bietet das Regionalmanagement seit Neuestem ein bundesweit erfolgreiches und für die Partnerunternehmen kostenfreies Marketinginstrument zur Nutzung an: die RegioApp.

RegioApp ermöglicht schnelle und umfangreiche Suche

Dabei handelt es sich um eine Anwendung für Smartphones und Tablets, die eine schnelle und umfangreiche Suche nach regionalen Erzeugnissen und Gastronomiebetrieben ermöglicht. Das Smartphone erkennt automatisch den Standort des Nutzers und bietet ihm eine Übersicht über alle „Treffer“ im näheren Umkreis an, wahlweise in Form einer Liste oder Landkarte. „Einfacher und bequemer geht es für den Verbraucher nicht“, sagt Kati Lange. Zu den Nutzern zählen sowohl Einheimische als auch Touristen, die sich dank der App über das Angebot von Herstellern und Verkaufsstellen regionaler Produkte sowie Gastronomen informieren und direkt zur hinterlegten Anschrift navigieren lassen können. Und nicht nur der Weg ist auf einer Straßenkarte ersichtlich, auch Öffnungszeiten, Kontaktdaten, Social Media-Kanäle und Produktinformationen werden unter anderem angezeigt. „Das hilft besonders kleinen Betrieben ohne eigene Internetpräsenz, denen somit eine höhere Online-Sichtbarkeit ermöglicht wird“, erklärt Lange.

Datenbank in Sachsen im Aufbau

Entwickelt wurde die RegioApp vom Bundesverband der Regionalbewegung mit Hilfe des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Nachdem sie seit ihrer Einführung 2013 über Mittelfranken und Bayern hinaus ins Bundesgebiet gewachsen ist, befindet sich nun auch in sächsischen Teilen die Datenbank im Aufbau. Zahlreiche Initiativen haben ihr Interesse an der RegioApp bekundet, dafür Mitgliedschaften im Bundesverband der Regionalbewegung und Nutzungsverträge abgeschlossen. „Darunter auch die Leader-Region Leipziger Muldenland, die ihren Partnern nun die kostenfreie Aufnahme in die moderne App anbietet“, informiert Kati Lange.

Erste regionale Unternehmen präsentieren sich bereits

Die Umsetzung eines Eintrages ist innerhalb kurzer Zeit realisierbar. „Ein Anfang ist gemacht“, freut sich Lange. „Erste Unternehmen präsentieren sich und ihre Produkte bereits auf einer eigenen Profilseite. Sie profitieren von den Vorteilen digitaler Auftritte und nutzen das gegebene Potenzial, sich neue Kundenkreise zu erschließen.“ Selbstverständlich, betont Lange, stehe den Verbrauchern die App ebenfalls kostenfrei im App-Store zur Verfügung. „Einfach aufs Handy herunterladen und ausprobieren!“

Kontakt: Interessenten für die RegioApp melden sich bitte beim Regionalmanagement Leipziger Muldenland unter Telefon 03437/707071 oder per E-Mail: regionalmanagement@leipzigermuldenland.de

