Arbeiter aus Bad Lausick muss sich wegen Zeigen des Hitler-Grußes vor Gericht verantworten

Bad Lausick/ Grimma

Ein Konflikt, der sich wie einst der legendäre „Knallerbsenstrauch-Krieg“ über einen Maschendrahtzaun hinweg in Sachsen entspann. Allerdings ging es hier um weit mehr als eine aufgebauschte Nachbarschafts-Posse. Am Ort des Geschehens, dem beschaulichen Ortsteil Lauterbach von Bad Lausick, lauern offenbar menschliche und ideologische Abgründe. Mit den sich jetzt das Amtsgericht in Grimma auseinandersetzen muss.

Rückblick

Was war passiert? Ende Mai 2019 besuchte der ledige Arbeiter Uwe S. einen Freund, den Zeugen F., angeblich um den „Herrentag“ nachzufeiern. Mit seinem sonderbaren Outfit – bestehend aus Anzug, Strohhut und Schnurrbart - habe er Charlie Chaplin verkörpern wollen, betont der 43-jährige Bad Lausicker.

Im Vorgarten sei es dann mit den Nachbarn jenseits des Maschendrahtzauns, Gerlinde M. und deren Tochter zu einem unfreundlichen Wortwechsel gekommen. Dabei sei er in die „rechte Ecke“ gestellt worden, und er habe in der Erregung irgendwie mit dem Arm gefuchtelt.

Nie und nimmer habe er den Hitlergruß gezeigt, beteuert S. Zum Beweis hält er seine Hand in die Höhe, deren Finger er nicht mehr einzeln bewegen könne (wobei der Arm keine sichtbare Bewegungseinschränkung erkennen ließ). Außerdem sei er damals auf Hafturlaub draußen gewesen: „Da wollte ich doch mit der Polizei nichts zu tun haben.“

Gesinnungsfrage und Nachbarschaftsstreit

Also alles nur eine böse Verwechslung? Ein harmloses Späßchen, das jetzt völlig zu Unrecht als „Zeigen verfassungswidriger Kennzeichen“ strafrechtlich geahndet werden soll? Das Gericht versucht, vom Zeugen F., einem Bekannten des Angeklagten und Eigentümer des fraglichen Grundstücks, mehr über die Geisteshaltung des Angeklagten zu erfahren.

Dieser ziert sich. Uwe S. sei ein „bissel anders, anders als ich“. Wie anders, haken die Juristen nach. F. sucht nach Worten, will jetzt fühlbar nichts Falsches sagen. „Na ja, rechts außen“, rutscht ihm schließlich heraus - woraufhin er sich sofort korrigiert, und das „außen“ wieder streicht.

Ausführlicher berichtet er über den lange währenden, erbitterten Streit mit Nachbarin Gerlinde M. Dabei sei es vor allem um Lärm gegangen, um seine zwei Hunde, um unangekündigte Grillfeiern oder dröhnende Baumaschinen.

Inzwischen sei man quasi in eine Phase des kalten Krieges gewechselt: „Es ist ruhiger. Ich rede nicht mehr mit ihr.“ Vom fraglichen Geschehen habe er selbst kaum etwas mitbekommen, ebenso wenig wie die übrigen Anwesenden auf seinem Grundstück.

„Deutschland ist krank“

Gerlinde M. bestätigt im Zeugenstand den Nachbarschaftszoff. Das war es dann auch schon an inhaltlicher Schnittmenge, denn M. zufolge stellt sich das Geschehen komplett anders dar. Sie habe zum fraglichen Zeitpunkt zusammen mit ihrer Tochter und zwei befreundeten Syrern einfach nur am Rande ihres Grundstücks gestanden.

Man habe zuvor gemeinsam Abbrucharbeiten ausgeführt und nun das Geschaffene zufrieden begutachtet. „Da tauchte plötzlich dieser Mann mit seiner Hitler-Verkleidung auf, hob den Arm und rief ‚Deutschland ist krank‘“, berichtet Gerlinde M. Auch die beiden Syrer hätten sofort verstanden, dass es sich um eine neonazistische Provokation handele. „Wir waren erst einmal alle unter Schock,“ so die Frau.

Schließlich habe sie dem Fremden laut „Nein, Sie sind krank!“ zugerufen. Daraufhin habe sich dann noch ihre 19-jährige Tochter eingeschaltet. „Sie hat nicht verstanden, wieso jemand 70 Jahre nach dem Weltkrieg in der Verkleidung eines Massenmörders herumläuft“, erläutert M.

Hinter diesen Schlossmauern wird in Grimma der Fall am Amtsgericht verhandelt. (Archivbild) Quelle: Frank Prenzel

Bewusste Provokation?

Die 51-jährige Lehrerin, die Ausländern Deutsch beibringt, ist überzeugt, dass es sich um eine bewusste Provokation handelt. „Jeder im Dorf weiß doch, dass ich beruflich mit Ausländern arbeite“, führt sie aus.

Daraus ergäben sich eben auch nette, freundschaftliche Kontakte. Letzteres, so ist sie überzeugt, löse in der Nachbarschaft viel Argwohn aus. „Aber ich muss doch diese Menschen und mich nicht verstecken“, ruft sie aus. „Nie hätte ich damit gerechnet, dass uns so etwas in Lauterbach blüht. Aber wir sind Dorfgespräch.“

Noch mehr empört sie die Vorstellung, dass die „klare Provokation gegen meine Person“ nunmehr seitens der Verteidigung als harmlose Chaplin-Maskerade dargestellt werde. „Der hat doch sogar den Hitler-Akzent nachgemacht“, verdeutlicht sie.

Wie das? hakt der Staatsanwalt nach. „Deutschland ist krrrrrrrank“, imitiert sie die schnarrende Aussprache des Diktators. „Das war mehr als deutlich!“ Die Menschen auf dem Nachbargrundstück hätten sich derweil über das verbale Scharmützel „sehr amüsiert“.

Weitere Zeugen

Angesichts der krass divergierenden Aussagen hat das Gericht nun einen Fortsetzungstermin für Ende Januar anberaumt, um weitere Zeugen zu hören - unter anderen M. s Tochter, die beiden Syrer sowie die Freundin des Angeklagten.

Zudem soll ein Gutachten zur Beweglichkeit der Hand erstellt werden. „Muss ich mir denn nun bis dahin den rechten Arm amputieren lassen?“, versucht Uwe S. ein Scherzchen. „Nein, wegen mir nicht“, so Richter Weimann trocken. Aber hier im Gerichtssaal lacht sowieso niemand.

Von Silke Kasten