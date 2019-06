Landkreis Leipzig/Borna

Die Interministerielle Arbeitsgruppe zur Strukturentwicklung in den sächsischen Braunkohlerevieren tagt am 14. Juni in Borna. An der Zusammenkunft im Bornaer Landratsamt nimmt auch Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) teil.

Wichtiger Bestandteil der Beratung sei die Vorstellung prioritärer Projekte im Mitteldeutschen Revier, die sich in einem Eckpunktepapier für das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen wiederfinden, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit.

Zu dem Treffen sind die Landräte Henry Graichen ( Landkreis Leipzig) und Kai Emanuel ( Nordsachsen), der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung sowie Vertreter der Kommunen, der Metropolregion Mitteldeutschland sowie der Wirtschaftsförderung Sachsen eingeladen. Die Interministerielle Arbeitsgruppe traf sich unter anderem bereits in Weißwasser, um Schwerpunkte für die Lausitz zu benennen.

Von sp