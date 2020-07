Architekt der Oberschule Trebsen nimmt Abschied

Trebsen

Er gilt gewissermaßen als Architekt der heutigen Oberschule Trebsen. Nicht nur, dass sie unter seiner Leitung baulich wuchs und der nächste Abschnitt der Erweiterung in die heiße Planungsphase ging. Er schmiedete auch die Kollegen aus vier Bildungsstätten zu einer Mannschaft zusammen. Zum Monatsende geht Detlef Hörig in den Ruhestand.

Den Abschied hatte er sich anders vorgestellt. „Ich wollte bis zum letzten Tag aktiv dienen“, sagt der Beamte. Doch eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung warf ihn im Februar aus der Bahn. Sie hat ihn gezeichnet, im Krankenhaus nahm er 30 Kilogramm ab. Nur selten kam er seither in seine Schule, zuletzt hatten die Kollegen eine kleine Abschiedsrunde für ihn organisiert. „Wegen Corona ist sowieso keine große Feier mit allen Schülern möglich gewesen“, sagt der 65-Jährige.

Jenny Wende übernimmt Leitung

Seiner Stellvertreterin Karin Mehlhorn kann er nur danken. „Sie hat in meiner Abwesenheit das Zepter übernommen und die Aufgabe mit großer Bravour gemeistert“, hebt er hervor. Beworben hat sie sich nicht um seine Nachfolge. Stattdessen wird mit Jenny Wende ab 1. August eine junge Pädagogin aus dem Team jene Leitung übernehmen, die Hörig seit 1999 innehatte.

Beginn als Mathe- und Physiklehrer

Bevor er nach Trebsen kam, war er am 1. August 1980 als Mathematik- und Physiklehrer in Oschatz in den Schuldienst getreten. Fünf Jahre später wechselte er auf eigenen Wunsch hin an die Pestalozzi-Schule Wurzen; auf elterlichem Grund und Boden baute er im Ortsteil Nitzschka mit viel Eigenleistung ein Haus für seine Familie. Im Zuge des politischen Umbruchs von 1989 fragte die Kreisverwaltung bei ihm an, ob er die Schule leiten wolle.

DDR-System bremst Hörig aus

Solche Bitten ergingen vorrangig an Pädagogen, die eher als unvorbelastet in Bezug auf das vorangegangene sozialistische System galten. „Ich war zwar nicht verfolgt“, beschreibt es Hörig. „Weil mein Vater mit 30 Hektar Land aber als Großgrundbesitzer galt, durfte ich nicht zur EOS, um ein Abi zu machen.“ So hieß damals ein Gymnasium.

Über Umweg zum Lehrer

Also entschloss er sich für eine Berufsausbildung mit Abitur und wurde Facharbeiter für Datenverarbeitung. In diese Richtung wollte er danach studieren, doch die Politik machte ihm ein zweites Mal einen kräftigen Strich durch die Rechnung. Nach einem Parteitag der SED wurden die Studienplätze reduziert, und er erhielt keinen der wenigen. So sattelte er um aufs Lehramt. Eine Entscheidung, die er nie bereute. „Es hat mir immer viel Freude gemacht, vor Schülern zu stehen und Naturwissenschaften zu vermitteln.“

Entscheidung gegen Wurzen

Das Leitungsangebot aus Wurzen schlug er allerdings aus. Burkhartshainer Lehrer hatten ihn längst angesprochen, ob er nicht lieber die dortige Schule übernehmen würde. Im Jahr der Wiedervereinigung sagte er zu. Ende der 1990er-Jahre kam jedoch für dieses Haus der Beschluss zur Schließung. Auch die Nerchauer und Bennewitzer Schulen standen vor dem Aus. Zug um Zug sollten die Pädagogen in die Mittelschule Trebsen überführt werden, deren Chef Hörig 1999 wurde – zunächst kommissarisch, ab 2002 endgültig.

Komplizierter Verschmelzungsprozess

„Es gab Besitzstandswahrungen. Ansässige Kollegen fühlten sich von den neuen bedrängt“, erinnert er sich. „Der Verschmelzungsprozess, bis sich die Kollegen aus vier Schulen zusammengerauft hatten, dauerte vier bis fünf Jahre. Er war aber auch fruchtbar, weil es viele Impulse gab und jeder aus seiner Schule das Beste einbringen wollte.“

Beliebtheit nimmt zu

Es ergab sich ein Profil, das ausstrahlte. Viele Eltern der Umgebung schickten ihre Kinder lieber nach Trebsen als nach Wurzen oder Grimma. Die Schule stellte sich von der Zwei- auf die Dreizügigkeit um. „Als ich hier anfing, kamen pro Jahrgang 33 neue Schüler hinzu. Jetzt sind wir bei einer Größenordnung von 75 bis 80“, verdeutlicht Hörig.

Die Oberschule Trebsen will anbauen. Quelle: Thomas Kube

Oberschule Trebsen expandiert

Ohne eine Erweiterung der Bausubstanz, die 2002 bis ’04 über die Bühne ging, wäre das undenkbar gewesen. Auch das alte Haus wurde von Grund auf saniert. Hörig wäre aber nicht er selbst, wenn er sich mit einem Status quo zufrieden gegeben hätte. Einmal jährlich besuchte er den Stadtrat und redete Tacheles. Und so ist es auch seinem permanenten Drängen zu verdanken, dass jetzt die Planungen für einen weiteren Anbau, der die maroden Nebengebäude ersetzen soll, weit vorangeschritten sind. „Es ergibt keinen Sinn, alles schönzureden“, lautet ein Credo von ihm. „Positives muss benannt, aber auch Kritik angebracht werden.“

Probleme bleiben

Diese Maßstäbe legt er ebenso an sich selbst an. Unter anderem erwähnt er, dass in seiner Zeit ein Schulclub installiert wurde, der sich großartig entwickelt habe. Gelungen sei es ihm andererseits nie, die Zahl der Mädchen und Jungen zu erhöhen, die sich an der Schulspeisung beteiligen. „Vielleicht passiert das mit dem neuen Anbieter, für den wir uns entschieden haben“, hofft er.

Nicht die einzige Herausforderung, vor der Hörig seine Nachfolgerin wähnt. „Durch die Corona-Krise hat die Motivation bei Schülern und Lehrern nachgelassen. Und was einmal kaputt ging, ist schwer wieder aufzubauen“, bedauert er. Zuversichtlich zeigt er sich aber, dass das im neuen Schuljahr gelingen wird.

Erinnerung ans Salz in der Suppe

Dann allerdings ohne ihn, der den Schülern durch seine vielen Experimente in Erinnerung bleiben wird. „Ich war immer der Ansicht, dass guter Unterricht nicht ausreicht. Es braucht immer etwas, das darüber hinaus geht, das Salz in der Suppe“, sagt er und nennt eine Auswahl: „Regelmäßige Herbstwander- und Kinotage, eine Exkursion ins ehemalige Konzentrationslager Auschwitz, Start eines Stratosphärenballons, dessen Sender leider nie gefunden wurde, Bundeswehrausstellung und der Inno-Truck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der dieses Jahr nur in eine ostdeutsche Schule kam – zu uns.“

Gesundheit geht jetzt vor

Nun muss Detlef Hörig aber erst einmal vorrangig an sich selbst denken. „Wichtig ist, meinen Gesundheitszustand zu stabilisieren“, weiß er. Jeden Tag fährt er rund 15 Kilometer Rad, im Winter will er schwimmen gehen. Bei der Gartenarbeit merkt er, dass die Energie langsam zurückkehrt. Diese verleiht ihm auch seine Familie mit drei Kindern und sieben Enkeln.

Bürgermeister Müller dankbar

„Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg Gesundheit, viel Kraft und alles Gute“, erklärt Bürgermeister Stefan Müller ( CDU). „Die Stadt blickt voller Dankbarkeit auf seine Arbeit zurück. Für ihn war Beruf auch stets Berufung. Mit Einfühlungsvermögen, Kreativität und sehr viel Einsatzbereitschaft gelang es ihm, dass unsere Oberschule einen sehr guten Ruf erhielt und bis heute hat.“

