Auch nach plötzlichem Tod des Chefs: Der Otterwischer Leichenfinger lebt

Otterwisch

Es ist ein Stangenkäse – aber alles andere als Käse von der Stange: Der Otterwischer Blauschimmelkäse, im Volksmund „Leichenfinger“ genannt, ist einfach nicht tot zu kriegen. Quark, Kümmel, Salz und Co. – die streng geheime Rezeptur der Altvorderen ist auch nach 150 Jahren noch immer aktuell.

Dafür sorgt ausgerechnet der Youngster: Florian Naumann. In vierter Generation fährt der 32-jährige Molkereimeister die Delikatesse selber breit – nur eben mit dem flotten Lieferauto und nicht wie Urgroßvater Alfred Ludwig, der noch mit Handwagen und vorgespannten Hunden von Dorf zu Dorf zog.

15 000 Stück in 14 Tagen

Zu der Zeit wurde der Käse auch noch nicht in Folie transportiert, sondern in Holzkisten, die mit Haferstroh ausgelegt waren. 15 000 Leichenfinger erblicken alle zwei Wochen das Licht der Welt: „Inzwischen beliefern wir sie in einem Umkreis von 100 Kilometern“, sagt der Chef. Die Reise geht zu diversen Supermärkten und Tante-Emma-Läden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Der Stangenkäse ist zum Transport bereit. Quelle: Thomas Kube

„Wir“, das sind Mutter Uta sowie die Mitarbeiter Jürgen Jerusel, Elke Grohme und Dirk Riedel. Einer fehlt in der Aufzählung: Vater Albrecht Naumann. Im vorigen Jahr ist er gestorben, völlig unerwartet. Anders als der Firmengründer, der 101-jährig abdankte, ist er nur 67 geworden. Wegen der Corona-Regeln fand die Trauerfeier im engsten Familienkreis statt.

Gedenken an den Vater in Ehren halten

Er habe seinem Vater viel zu verdanken, sagt der Sohnemann. „Er übergab mir die Firma schon zum 1. Januar 2020, und obwohl er bereits Rentner war, half er im Betrieb bis zu seinem Tod weiter“, sagt Florian Naumann. Gebraucht wird am Produktionstag jede Hand. Unter Königen, Kommunisten oder Kapitalisten – es war und ist immer dasselbe Zeremoniell.

Der Quark wandert zunächst in die Mischwanne, wird mit Kümmel sowie Salz versetzt und anschließend ordentlich durchgeknetet. Über den Steilförderer gelangt das Ganze in Trichter, Rührwerk und Formmaschine, ehe die Röllchen auf Edelstahlhorden landen. Dort werden sie mit Edelschimmel bespritzt und lagern dann eine Woche bei 18 Grad Celsius im Reiferaum.

Investitionen sind an der Tagesordnung

Am leckersten schmeckt der Käse etwa eine Woche nach dem Abpacken. Er ist mindestens sechs Wochen haltbar und verändert seine Note mit zunehmendem Alter von leicht mild bis herzhaft. Das soll auch so bleiben, sagt der junge Chef. Und doch hat er dem Familienunternehmen schon jetzt seinen eigenen Stempel aufgedrückt.

Der Chef arbeitet in Otterwisch noch selbst. Quelle: Thomas Kube

Das zweite Lieferauto ist angeschafft, die Heizung erneuert. 2022 kommt die neue Verpackungsanlage. Nach und nach sollen die Produktionsräume schick gemacht werden, wie es Florian Naumann nennt. Er lebt mit Partnerin Nancy im Dorf und ist Jugendwart in der Freiwilligen Feuerwehr – Floriansjünger, im besten Sinne!

Kundenkreis wird stetig vergrößert

Nach der Ausbildung in der Feinkäserei Zimmermann in Falkenhain arbeitete Florian Naumann zwei Jahre bei Müller-Milch in Leppersdorf, ehe er 2011 seinen Meister in Oranienburg machte. Er beriet Hotels und Gaststätten im Qualitätsmanagement, um später in der heimischen Käserei einzusteigen.

Er hält die Ur-Väter und Ur-Mütter des Leichenfingers in Ehren: Alfred Ludwig sowie Rudolph, Johanna und Albrecht Naumann. Er ist stolz, den Kundenkreis zu erweitern. Mittlerweile gibt’s den Leichenfinger an über 100 Adressen. Aber Vorsicht, Florian Naumann hebt den Finger: „Blauschimmelkäse ist nicht exakt. Es ist Sauermilchkäse mit blauem Edelschimmel.“

Von Haig Latchinian