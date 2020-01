Audi überschlägt sich bei Grechwitz (Grimma) – Fahrer wird verletzt

Grimma

Auf der S38 ist am Dienstagnachmittag ein Pkw verunglückt, wobei eine Person verletzt wurde. Der allein im Fahrzeug sitzende Fahrer war mit seinem Audi in Richtung Mutzschen unterwegs und hatte zwischen Grechwitz und Bröhsen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Audi überschlägt sich

Dadurch kam das Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab und hatte sich auf dem angrenzenden Feld mehrfach überschlagen. Nach ersten Informationen von Augenzeugen war kein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt.

Bei diesem Unfall wurde der allein im Fahrzeug sitzende Fahrer verletzt. Quelle: Frank Schmidt

Während der Rettungsarbeiten, bei denen neben Rettungsdienst und Polizei auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz kamen, und in dessen Folge der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht wurde, musste die S38 vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Die Polizei begann noch vor Ort mit den Ermittlungen zur Unfallursache.

Von Frank Schmidt