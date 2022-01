Auf Kasernengelände: Leipziger Investoren wollen in Grimma 150 Wohnungen schaffen

Grimma

Das einstige Kasernengelände zwischen Finanzamt und Teletubbyland ist einer der letzten großen Schandflecke von Grimma. Ruine reiht sich an Ruine. Die Natur holt sich das Gelände zurück und hat meterhohe Bäume wachsen lassen. Jetzt besteht Hoffnung, dass aus der hässlichen Brache ein Vorzeigeviertel werden könnte. Eine Investorengruppe aus Leipzig hat die 3,95 Hektar erworben und möchte denkmalschutzgerecht 150 Wohnungen schaffen. „Die wollen richtig Gas geben“, sagte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), als jetzt der Stadtrat die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnensemble Husarenkaserne“ auf den Weg brachte.

Leipziger Kulturdenkmal.de GmbH ist mit im Boot

Als Investor tritt die 2021 gegründete Husarenkaserne Grimma Projekt GmbH mit Sitz in Lützen auf, als deren Geschäftsführer Steffen Löbert und Holger Otto angegeben werden. Die Gesellschaft „möchte in Kooperation mit der auf Denkmal-Immobilien spezialisierten Kulturdenkmal.de GmbH ein nachhaltiges, lebendiges Wohngebiet mit einer guten Durchmischung von Reihenhäusern, Geschosswohnungsbau und gegebenenfalls ergänzenden gewerblichen Nutzungen realisieren“, heißt es im Beschlussvorschlag für die Stadträte.

Zur Galerie Wo sich einst militärische Befehle an den Häuserwänden brachen, finden sich heute nur noch Ruinen. Auf etwa vier Hektar zeigt sich eine verwahrloste Brache der einstigen Husarenkaserne in Grimma.

„Die nutzen die Denkmalabschreibung“, erläuterte die Chefin des Stadtentwicklungsamtes, Janine Wolff. Besitzer von Baudenkmalen können mehre Jahre lang einen bestimmen Prozentsatz der Baukosten steuerlich absetzen. „Wohnraum, Nettomiete und Abschreibung – dann rentiert sich das für die“, so die Amtsleiterin. Allerdings müssen einige Hürden aus dem Weg geräumt werden. „Wir haben hier eine Verdachtsfläche für Altlasten und Kampfmittel und hohe Denkmalauflagen“, erklärte Wolff. In Nachbarschaft befinden sich der Husarensportpark und eine Freizeit-Achse, so dass auch immissionsschutzrechtliche Anforderungen eine Rolle spielen werden.

Neues Viertel wird von zwei Staatsstraßen gesäumt

„Das wissen die alles“, sagte die Amtsleiterin vor den Stadträten. Auch, dass das Geviert von zwei Staatsstraßen gesäumt wird und deshalb das Landesamt für Straßenbau und Verkehr bei den Zufahrten das entscheidende Wort hat. Thema dürfte ebenso das Schaffen von Pkw-Stellflächen werden. „Die sind aber heiß und wollen innerhalb von einem Jahr den Bebauungsplan fertiggestellt haben“, betonte Wolff. Die Firmenchefs konnten ihre Vorstellungen dem Stadtrat nicht persönlich vortragen, da sich zum Zeitpunkt der Sitzung auf einer Auslandsreise befanden. Wolff zufolge werden sie im März den Mitgliedern des Technischen Ausschusses Rede und Antwort stehen.

Amtsleiterin zeigt Referenzobjekte des Investors

Die Kulturdenkmal.de habe in Leipzig schon verschiedene Kasernengelände saniert, sagte die Amtsleiterin und warf einige beeindruckende Bilder von Referenzobjekten an die Wand. Grimma habe nicht nur Mangel an Bauland, sondern auch an Mietwohnungen gehobenen Standards. „Und das schon viele Jahre.“ Auch deshalb sieht Janine Wolff dem Projekt erwartungsvoll entgegen. „Wir freuen uns, dass jetzt Investoren die alte Brache nehmen und gehobenen Wohnraum schaffen.“ Die Denkmalbehörde sei offen für Erweiterungen, Anbauten oder Glasaufbauten. „Da geht vieles in der Gestaltung.“

Die Zahl von 150 Wohneinheiten stimmen die Verantwortlichen im Stadthaus dennoch nachdenklich. Auswirkungen auf Kitaplätze und Schulen – also auf die soziale Infrastruktur – dürften nicht ausbleiben. „Wir wollen auch kein reines Wohngebiet“, gab die Amtsleiterin zu verstehen. Kleine Gewerbeeinheiten sollen nach Vorstellungen der Kommune ebenfalls Platz finden und für ein offenes Viertel sorgen.

Stadträte weisen auf wachsenden Verkehr hin

„Die sind wirklich mutig“, sagte Oberbürgermeister Berger mit Blick auf die verwahrlosten vier Hektar mit den ehemaligen Pferdeställen der Husaren. Er habe aber nicht geringsten Zweifel, „die werden das hinkriegen“. „Das klingt ja wie ein modernes Märchen“, warf Frank Linke (CDU) ein, um dennoch für den Beschluss zu werben. Es sei erfreulich, dass sich dort etwas tut, „das war ja lange nicht absehbar“, sagte Thomas Zeidler (Bürger für Grimma) und mahnte zugleich Gedanken zum ehemaligen BMK-Gelände auf der anderen Straßenseite an. Ute Finsterbusch (Freie Wähler) findet das Vorhaben super, wichtig sind ihren Worten zufolge auch ein Stadtbus-Halt und Fahrradweg. Und Johannes Heine (Freie Wähler) wies auf wachsende Verkehrsströme hin und erinnerte an die seit Jahren schwelende Vorstellung einer Bahnunterführung. Schon jetzt gebe es Rückstau an der Schranke, mit S-Bahn und neuem Wohnviertel werde die Frequenz weiter steigen.

Die Geschichte der Grimmaer Husarenkaserne Die Geschichte der Königin-Carola-Kaserne des 2. Königlich-Sächsischen Husaren-Regiments Nr. 19 in Grimma beginnt mit den ersten Bauarbeiten um 1890 und damit vor 130 Jahren. Vor dem Bau waren die Husaren und ihre Pferde in der Innenstadt untergebracht. 1893 – andere Quellen sprechen von 1896 – wurde die erste Kaserne bezogen, 1903 und 1915 folgten die beiden nächsten. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Regiment aufgelöst, weil die militärische Entwicklung die Kavallerie überflüssig machte. Französische Besatzungstruppen sollen das Kasernengelände bis 1929 belegt haben. Danach wurden die Gebäude offenbar als ziviler Wohnraum freigegeben, ehe in den 1930er-Jahren Erweiterungsbauten für die Deutsche Wehrmacht entstanden. Angaben zufolge waren von 1935 bis 1945 verschiedene Wehrmachtseinheiten in der Kaserne einquartiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen die Russen ein. Die Rote Armee nutzte Grimma von 1945 bis 1993 als Standort, in den 1950er-Jahren eine Zeitlang für den Verband der 20. Garde-Motorisierten Schützendivision. 1993 wurde die Kaserne der deutschen Verwaltung übergeben. Die meisten der Hauptgebäude an der Lausicker Straße wurden in der Folge saniert und Sitz des Finanzamtes. Teile der einstigen Husarenkaserne wurden abgerissen. Erhalten blieben ehemalige Stallungen und mehrere andere Gebäude.

Am Ende wurde der Beschluss einstimmig gefasst, so dass die Investoren jetzt den B-Plan erarbeiten lassen können. Grimma wird einen städtebaulichen Vertrag mit der Gesellschaft eingehen, der die Übernahme der Kosten für die Planung regelt.

Von Frank Prenzel