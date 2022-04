Auf Wachstumskurs: Nahrungsmittel-Hersteller Anona erweitert in Colditz Produktionsanlagen

Colditz

Während sich die deutsche Süßwaren-Industrie befördert vom russischen Krieg gegen die Ukraine mit einer ihrer größten Krisen der jüngeren Vergangenheit konfrontiert sieht, gab sich Wolfram Strauch, einer von zwei Geschäftsführern der Colditzer anona GmbH, am Mittwochnachmittag kämpferisch.

„Wir machen weiter wie bisher und wollen unsere Leuchtturmfunktion für die Region aufrechterhalten.“ Sprach’s und versenkte eine unter anderem mit einer LVZ, einer Schutz-Maske und einem Corona-Testkit bestückte Zeitkapsel in die Erde hinter dem Werk 2. Dort, wo bis zum Sommer nächsten Jahres eine weitere Produktionshalle namens Werk 2 B entstehen soll.

Baubeginn Anfang Februar

Mitte November vergangenen Jahres hatten die anona-Gesellschafter Wolfram Strauch zufolge innerhalb von nur drei Stunden grünes Licht für die Investition gegeben, seit Anfang Februar haben die Baumaschinen das Sagen.

„Unsere gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Landkreis hat sich einmal mehr verdient gemacht und seinen Niederschlag darin gefunden, dass wir die Baugenehmigung trotz der erschwerten Corona-Bedingungen pünktlich hinbekommen haben“, so der anona-Geschäftsführer.

Auf Expansionskurs in Colditz

Dessen Unternehmen befindet sich in Colditz auf einem steten Expansionskurs. Nachdem Mitte der 90er-Jahre nach Erweiterungen und diversen Anbauten die Kapazitäten am Hauptwerk ausgereizt waren, investierte der Nahrungsmittel-Produzent 2013 in ein neues Werk am Ortsausgang Richtung Grimma, das bereits fünf Jahre später eine Erweiterung erfuhr. Und wiederum nur ein Jahr später lief die Riegel-Produktion im ehemaligen Hagebaumarkt an

„Dennoch fehlt bei uns der Platz an allen Ecken und Enden“, so Strauch. „Kaum hatten wir unlängst die Riegel-Produktion auf Dreischicht-System umgestellt, erreichten wir wieder die Kapazitätsgrenzen.“

Effektivere Produktionsabläufe

Mit dem jetzt in Angriff genommenen Erweiterungsbau, mit dem weitere 2500 Quadratmeter Produktions- und rund 4000 Quadratmeter Lagerfläche geschaffen werden, verbindet die anona GmbH das Ziel, die Produktionsabläufe effektiver zu gestalten und die Produktionskapazitäten auszubauen.

Perspektivisch soll zudem rund 25 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Jobangebot unterbreitet werden. „Das Personalmarketing besitzt für uns zentrale Bedeutung. Denn zum einen sind Fachkräfte rar und zum anderen Beschäftigte schwer zu finden, die bereit sind, im Schichtbetrieb zu arbeiten“, so der anona-Geschäftsführer.

Mit den im Februar begonnenen Bauarbeiten will anona an seinem Werk 2 weitere 2500 Quadratmeter Produktions- und rund 4000 Quadratmeter Lagerfläche schaffen. Quelle: Grafik: anona

Von Roger Dietze