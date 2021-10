Auf weiten Schwingen: Malerin zeigt in Bad Lausick „Flugschau“

Bad Lausick

Zeigte sie am Biedermeierstrand im nordsächsischen Hayna vor allem Maritimes, gestaltet Kati Becher nun in der Bad Lausicker „Riff“-Galerie eine opulente „Flugschau“: Zehn großformatige Acryl-Malereien eines zwölf Bilder umfassenden Zyklus’ stellt die Leipziger Künstlerin hier aus. Ergänzt wird die Schau, die im Kur- und Freizeitbad bis Ende Januar 2022 zu sehen ist, durch kleinere Arbeiten. Sie knüpft damit an an die Premiere der „Flugschau“ vor einem Jahr in der Leipziger Galerie „MoonArt“.

Klammer zwischen Sichtbarem und Emotionen

Ob Mittelmeer-Küste, Gebirgskulisse, treibenden Eisschollen oder kontrastierend Stadtlandschaft: Vögel gleiten durch Bechers Bilder, raumgreifend, gleichnishaft nicht sichtbare Menschen ersetzend. Es sind Idyllen, in die Metaphorisches tritt, sie aufbricht. Anteil daran haben nicht zuletzt die Diesseitiges und Emotionales verquickende Doppel-Titel, mit denen die Künstlerin bei ihrer „Flugschau“ – und nur hier – arbeitet: Störche/Hoffnung lautet einer, Pelikan/Neugier ein anderer.

Das Bild „Raben/Neid“ gehört zu jenen, die in der „Riff“-Galerie zu sehen sind. Quelle: privat

Kurheim der Kindheit wird zu Sehnsuchts-Ort

Die Karte, die zur Vernissage einlud, zeigt ein kämpferisches Paar Schwarzgefiederter, Titel: Raben/Neid. „Ich wollte einen roten Faden. Mehr als drei Jahre habe ich an diesem Zyklus gearbeitet – und parallel 40 andere Bilder gemacht“, sagt sie. Zu dieser Stringenz gehört auch, dass zwei dieser Tafeln in ihrem Atelier in der Leipziger Südvorstadt verblieben, darunter ihr Lieblingsbild. Es zeigt einen sich seiner selbst gewissen Schwan vor eine mediterranen Hausfassade: Prägender Ort der Kindheit, ein Kurheim im damaligen Jugoslawien. Es markiert den Ursprung von Bechers Liebe zu Kroatien, die sie mit ihrem Mann teilt, künstlerisch exzessiv auslebt.

Kati Becher unter weitem Himmel, auch wenn nur der auf dem Bild des „Flugschau“-Zyklus’ ein mediterraner ist. Quelle: privat

Malerin möchte teilhaben lassen an ihrer Energie

„Die Freude, die ich beim Malen spüre, die ich empfinde am fertigen Bild, diese Freude möchte ich auf den Betrachter übertragen“, sagt Kati Becher, die sich als Malerin kroatisch Katapehar nennt. Farben sind ihr wichtig, „grün und blau vor allem, das habe ich schon ans Kind gemerkt“. Der Schritt zur Malerei vollzog die in Zwickau Aufgewachsene viel später. Aus sporadischer, meditativer Hinwendung wurde vor sechs Jahren Berufung, Beruf. Wichtig ist ihr Öffentlichkeit, Kommunikation, Austausch. „Ich male nicht für mich. Ich male für andere. Ich möchte, dass meine Bilder gesehen werden – und gern auch gekauft.“ Auf dass sie so Räume erobern, die innewohnende Energie weitertragen und die Lebensfreude. Präsent sind Bechers Bilder nicht nur auf Ausstellungen. Die Künstlerin veranstaltet in ihrem Atelier gern Tage der offenen Tür, die einen ganz unmittelbaren Zugang zu ihrem Bilder-Kosmos eröffnen.

www.katapehar.de

Von Ekkehard Schulreich