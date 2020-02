Auferstanden aus Ruinen – Rittergut Cannewitz ist gerettet!

Grimma/Cannewitz

„Ach, hätte Dietrich Sieber das noch mit erlebt.“ Anja Schicketanz ist doppelt traurig über dessen Ableben im fernen Bayern. Die 26-Jährige heiratete im Vorjahr ihren Nils. Gefeiert wurde im wunderschön sanierten Rittergut Cannewitz. „Herr Sieber wäre gern dabei gewesen. Er hatte sich das immer so sehr gewünscht. 86-jährig ist er verstorben. Schade.“

Dietrich Sieber lebte am Tegernsee, blieb seiner alten Heimat Cannewitz aber ein Leben lang treu. Bis zuletzt legte er dort Blumen am Grab seiner Großeltern nieder. Seit 1990 schaute er regelmäßig auch am ehemaligen Volksgut vorbei. Viele Jahre schaute er wirklich nur vorbei – nicht hin. Denn aufgrund der ungeklärten Eigentumsverhältnisse verfiel das Gut immer mehr.

Weder Kosten noch Mühe gescheut

Bis die Brüder Jörg und Bernd Schicketanz das Areal 2006 von der Treuhand erwarben. Die Landwirte aus dem Nachbardorf Fremdiswalde scheuen seitdem weder Kosten noch Mühe und sanieren das traditionsreiche Gemäuer mit viel Liebe zum Detail. Sicher ganz zur Freude von Dietrich Sieber. Jörg Schicketanz besuchte ihn oft in Bayern. Die beiden wurden Freunde.

Aber wer war dieser Dietrich Sieber? 1945 wurde Sieber als junger Lehrling zusammen mit seiner Familie, den enteigneten Besitzern des Rittergutes, auf die Insel Rügen verschleppt. An der Ostsee gelang ihm die Flucht. Über Umwege kam er zurück nach Cannewitz. Dort wurde er von Familie Schwarze versteckt und versorgt. Nach nur einer Nacht setzte er sich in den Westen ab.

Viel Liebe zum baulichen Detail

„Ich fragte ihn, wie es hier früher aussah. Er verriet mir, wo sich etwa mal eine Gaupe befand“, erinnert sich der gelernte Klempner Jörg Schicketanz, der die Gaupe dann tatsächlich auch im Dach einbaute. Zusammen mit seinem Bruder Bernd schaffte er, was viele nicht mehr für möglich hielten: die Rettung der denkmalgeschützten Bausubstanz. Auferstanden aus Ruinen!

Einen Kriegsfilm habe man zuletzt nicht mehr drehen können, lachen die Brüder: „Die Ruinen waren mehr als ruinös!“ 15 Jahre danach sind beide zwar noch nicht fertig: „Aber zu drei Seiten hin ist das Rittergut schon wieder schick.“ Herrenhaus, Scheune, Kuhstall, Torhaus und Brennerei – eine Augenweide. Am ausstehenden Verwaltungsgebäude ist zumindest der Giebel gemacht.

Regionale Vermarktung wurde Wirklichkeit

Jörg und Bernd Schicketanz, weder verwandt noch verschwägert mit der fast namensgleichen ehemaligen Großaktionärin Madeleine Schickedanz – eine Erfolgsgeschichte. Während die regionale Vermarktung für manch andere Landwirte in Deutschland noch als Zauberwort gilt, ist sie für die Fremdiswalder Brüder mit ihren 55 Beschäftigten bereits Realität.

In eigenen Läden in Leipzig, Großweitzschen, Leisnig, Mutzschen, Burkartshain und Fremdiswalde werden über 100 Wurstsorten verkauft – allesamt aus eigener Produktion. Das Futter für ihre Tiere bauen die Brüder selbst an. Hinzu kommt: Schweine sowie rund um Cannewitz grasende Rinder werden vom eigenen Personal vor Ort geschlachtet und verarbeitet.

Blockheizkraftwerke sorgen für Strom und Warmwasser

Für die Fleischerei stehen im ehemaligen Kuhstall des Rittergutes modern ausgestattete Produktionshallen zur Verfügung. Während Koch Matthias Hempfler das Essen für den Partyservice zubereitet, arbeiten in der einstigen Scheune zwei Blockheizkraftwerke auf Hochtouren. Sie erzeugen Strom und warmes Wasser fürs gesamte Rittergut.

Seit einer halben Ewigkeit gibt es die Familie Schicketanz in der Region. Gerhard Schicketanz heiratete 1936 im Nachbardorf ein. Er sorgte für zwei Kinder, Thea und wieder einen Gerhard. Gerhard, der Zweite, gründete 1991 den Landwirtschaftsbetrieb Schicketanz und überschrieb ihn 2005 seinen beiden Söhnen Jörg (52) sowie Bernd (50). Beide sind inzwischen schon Großväter.

Rittergut Cannewitz Der Kern des Herrenhauses geht auf das späte 16. Jahrhundert zurück. Die Familie von Starschädel besaß das Gut seit 1629 und verkaufte es 1699 an den Grafen von Bünau. 1745 übernahm der Graf von Stubenberg das Rittergut. 1827 ging das Rittergut durch Erbschaft an die Familie von Lüttichau. 1883 wurde die bürgerliche Familie Schubert der neue Eigentümer. 1897 erwarb Max Gadegast das Anwesen. 1898 brannte das Rittergut ab. Von den Flammen verschont blieben nur Herrenhaus und Brennerei. Familie Gadegast baute den Hof in der Folge wieder auf (Scheune mit Hocheinfahrt). 1945 wurde das Gut anfangs entschädigungslos enteignet. Später wurde das Urteil revidiert, so dass in Westdeutschland ein Lastenausgleich für die bisherige Eigentümerfamilie erfolgen konnte. Von 1946 bis 1991 bewirtschaftete das Volkseigene Gut die Anlagen des Rittergutes. Es wurden Ackerbau und Viehzucht betrieben. Nach der politischen Wende pachteten Dietrich Sieber und Klaus Merkel als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) die landwirtschaftlichen Flächen von der Treuhand. 2006 erwarben die Brüder Jörg und Bernd Schicketanz das ruinöse Gut von der Treuhand und begannen mit der Notsicherung.

Anerkennung von den Dorfbewohnern

Anerkennende Worte für ihr Aufbauwerk bekamen sie vom inzwischen verstorbenen ehemaligen Cannewitzer Bürgermeister Johannes Kurth. Am Ende seines Lebens freute er sich über die mutige Initiative der Gebrüder und machte ihnen Komplimente – und das im Namen aller Cannewitzer. Das Dorf sei jederzeit eng mit dem Rittergut verbunden gewesen, so Kurth.

In Spitzenzeiten standen dort bis zu 100 Menschen in Lohn und Brot. Das Volksgut soll nicht nur Felder bewirtschaft und Tiere gehalten, sondern ab Ende der 1970er-Jahre sogar Champignons angebaut haben. Längst ist es wieder heimliches Zentrum des Ortes: Oldtimerfreunde treffen sich dort, Firmen nutzen die Kulisse für ihre Präsentation, am 21. Juni findet das nächste Hoffest statt.

Der Unternehmergeist der Altvorderen

Was sollte aus den Ruinen zwischenzeitlich nicht schon alles werden: Ein Spielzeugmuseum, eine Jugendbauhütte, sogar eine Beauty-Farm. Keiner bewies damals so viel Galgenhumor wie der ehemalige Nerchauer Bürgermeister Uwe Cieslack: Man könne sich die Schönheitspflege getrost abschminken, die Investorin sei abgesprungen. „Wir müssen auf unseren Falten sitzen bleiben.“

Von wegen! Anja Schicketanz arbeitet im Büro der Fleischerei. Sie denkt oft an Dietrich Sieber, den verstorbenen Enkel des Ex-Gutsbesitzers. Er sei sicher glücklich, wenn er all das von seiner Wolke aus sehen könnte. Sein Geist lebe fort, ist sie überzeugt. Ohne ihren Papa und ihren Onkel sähe das Rittergut vermutlich so aus wie die Ruine der ehemaligen Brauerei: „Die ist jetzt Wald.“

Beteiligte Firmen Zwar führt die Familie Schicketanz den Großteil der Arbeiten mit eigenen Handwerkern aus, doch wirken bei der Sanierung des Rittergutes unter anderem folgende Firmen mit: Attika Bau Grimma, Zimmerei Michael Busch Cannewitz, Dachdecker René Pfeifer, Elektro GmbH Mutzschen, Schuricht & Kurth GmbH Großbothen, Korkstudio Kühne Cannewitz.

