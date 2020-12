Auffahrunfall in Grimma – zwei Menschen verletzt

Grimma

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend in Grimma entstand hoher Sachschaden. Wie die Polizei mitteilte, war auf der Wurzener Straße ein 5er BMW stadtauswärts unterwegs. Der 22-jährige Fahrer muss jedoch einen am rechten Fahrbahnrand haltenden Audi A4 Avant übersehen haben und fuhr auf diesen auf. Der Fahrer des Audi (18) und die Beifahrerin (18) des BMW-Fahrers wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Gesamtsachschaden von circa 20.000 Euro. Es wurden Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.

Von LVZ