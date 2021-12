Aufregung in Belgershain: Doppelseite gegen Impfung im Amtsblatt

Belgershain

„Ich kam kaum zu etwas anderem“, stöhnt der Belgershainer Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos). „Ein wütender Anruf nach dem anderen, dazu die E-Mails.“ Der Grund: Im jüngsten Amtsblatt des Dorfes legte Gemeinderätin Roswitha Brunzlaff ausführlich ihre persönlichen Gründe gegen eine Corona-Impfung dar.

„Um die 15 Einwohner äußerten sich voll gegen den Inhalt. Und sie fanden es abartig, dass er im Amtsblatt erscheint“, erklärt Hagenow, der sich außen vor sieht. Er habe Brunzlaff erklärt, dass er den von ihr eingereichten Text auf keinen Fall im von ihm verantworteten Teil der Belgershainer Nachrichten aufnehmen wird, und sie an den Verlag verwiesen, der das Heft produziert, den Riedel-Verlag in Lichtenau.

„Es handelt sich um eine bezahlte Anzeige der Auftraggeberin“, erläutert dessen Geschäftsführer Hannes Riedel. „Für den Inhalt ist sie verantwortlich, er deckt sich nicht mit unserer Meinung. Bei uns sind über 90 Prozent der Mitarbeiter geimpft.“ Um sich von Brunzlaffs Zeilen weitestmöglich zu distanzieren, seien sie in einer anderen Schriftart auf einem Beilegzettel fürs Amtsblatt erschienen. Sie wurden als Anzeige gekennzeichnet. „Zudem bestanden wir darauf, die Kontaktdaten der Auftraggeberin zu veröffentlichen“, sagt Riedel.

Roswitha Brunzlaff bekam, wie sie sagt, daraufhin ebenfalls E-Mails von Einwohnern, allerdings keine ablehnenden, sondern zustimmende. 16 seien es an der Zahl gewesen. „Warum wenden sich die Leute, die mich kritisieren, nicht direkt an mich?“, fragt sie sich.

Stellt sich gegen die Corona-Impfung: Roswitha Brunzlaff. Quelle: privat

Sie sieht die Meinungsvielfalt zu den Impfungen in zahlreichen Medien nicht abgebildet, weshalb sie sich zum jetzigen Schritt entschieden habe. „In der Demokratie muss man öffentlich sagen können, was man denkt. Und da blieben mir nicht mehr viele Möglichkeiten“, sagt die Kreisrätin, die nach ihren Austritten aus der Linkspartei und deren Fraktion keine politische Kraft mehr hinter sich hat.

Bürgermeister Hagenow: Nicht die Meinung des Gemeinderats

Ihr Statement im Amtsblatt hatte sie als Abgeordnete des Gemeinderats unterzeichnet. „Ich lege Wert auf die Feststellung, dass es garantiert nicht die hundertprozentige Meinung unseres Gemeinderats darstellt“, betont Bürgermeister Hagenow. „Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie man so eine Meinung äußern kann. Ich halte das Impfen für wichtig, solange es die Hauptmöglichkeit darstellt, die Pandemie zu bekämpfen.“

Abgeordnete Brunzlaff hält Impfen für Gen-Therapie

Roswitha Brunzlaff sieht das komplett anders. Nach ihrem Dafürhalten handelt es sich nicht um einen Impfstoff, sondern um eine prophylaktische Gen-Therapie mit Nebenwirkungen, die nicht der Prävention von Infekten, sondern allein der eines schweren Verlaufs dient. „Diese medizinische Behandlung ist das größte medizinische Experiment, das es jemals gab“, schrieb sie nieder. Die Pharmakonzerne seien von der Verantwortung befreit worden.

Menschen, die Bedenken äußern, würden eingeschüchtert, verleumdet und diffamiert, obwohl es darunter renommierte Professoren und Ärzte gebe. Wer gesunde Menschen vom öffentlichen Leben aussperre, „handelt antidemokratisch und forciert offen Apartheid gegenüber Andersdenkenden.“ Bunzlaffs Rezept: „Unser Immunsystem ist der beste Schutz, das mit viel Bewegung an frischer Luft, Vitaminen und gesunder Ernährung gestärkt werden kann.“

Arzt Schulze: Spritze minimiert Schwere der Erkrankung

Jeder dürfe seine Meinung haben, meint Allgemeinmediziner Lutz Schulze, der im Belgershainer Ortsteil Köhra praktiziert. „Was aber nicht geht, ist, wenn versucht wird, seinen Standpunkt auf diese Weise kundzutun und andere in ihrer Meinungsbildung zu beeinflussen“, sagt er. Aus seiner Sicht wurde das Amtsblatt missbraucht. „Ich hätte den Beitrag nicht zugelassen, der Zettel hätte auch als Postwurfsendung verteilt werden können“, meint der Arzt.

Schulze impft in seiner Praxis gegen Covid-19. „Wir wissen zwar inzwischen, dass nicht alles, was uns damit versprochen wurde, zu halten ist. Aber durch die Impfung wird die Schwere der Erkrankung deutlich minimiert“, erklärt er. „Brunzlaff hat nichts mit Medizin und Immunologie zu tun, ihre Darlegungen sind in keiner Weise wissenschaftlich belegt.“

Von Frank Pfeifer