Aufruf zum Müllsammeln in Grimma: Am 16. Oktober jede Hand gefragt 

Grimma

Junge Leute wollen am 16. Oktober in Grimma ausschwärmen und dem Müll zu Leibe rücken. Zu der Aktion rufen das neu gebildete Jugendforum Grimma und die örtliche Gruppe der Umweltbewegung Fridays for Future gemeinsam auf. Treffpunkt ist am ersten Feriensonnabend um 16 Uhr im Schwanenteichpark. Die Organisatoren hoffen auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Müllbeutel stellt die Stadt Grimma

Nach dem Auftakt wollen sich die Jugendlichen im Stadtgebiet verteilen. Müllbeutel stellt die Stadt Grimma zur Verfügung, es wird aber gebeten, Handschuhe mitzubringen. „Wir wollen alle in einer sauberen Umwelt leben, also packen wir es gemeinsam an“, heißt es in der Botschaft, die auf den gängigen Social-Media-Kanälen verbreitet wird. Zudem werden Flyer und Plakate verteilt, um möglichst viele Leute zum Mitmachen zu animieren.

Kleiner Paukenschlag ist geplant

Wie Jugendforum-Mitglied Jonas Siegert mitteilt, soll an dem Tag auch ein kleiner Paukenschlag gesetzt werden. „Wir wollen auf das Problem der wenigen Mülleimer im Stadtgebiet aufmerksam machen.“ Die Kommune werde aufgefordert, mehr steinerne Papierkörbe aufzustellen, die fest verankert werden.

In der Vergangenheit hatten Jugendliche der Fridays-Ortsgruppe bereits ähnliche Müllsammelaktionen gestartet. Unter anderem war der kleine Park am Bahnhof in Grimma gesäubert worden.

Von Frank Prenzel