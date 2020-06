Aufträge brechen weg: Naunhofer Künstlerin durchlebt tiefes Tal

Naunhof

„Die Perspektivlosigkeit war beängstigend.“ Wenn Irene Beyer-Stange auf die erste Zeit der Corona-Beschränkungen zurückblickt, suchen ihre Augen im Raum immer noch jenen inneren Halt, von dem es damals so wenig gab. Inzwischen zeigt sich für die freischaffende Grafikerin Licht am Horizont. Leben kann sie von der Kunst aber immer noch nicht.

Bis Mitte März verdiente die Naunhoferin an eigenen Werken, Designaufträgen von Privatpersonen, Kommunen und Institutionen, an Kursen im Naunhofer Haus der Vereine und Workshops unter anderem in Schulen, im Alten Kranwerk und im Naturfreundehaus Grethen. „Der Kalender war gut gefüllt, es gab auch neue Aufträge“, schildert sie. „Dann kam der Sturz auf fast Null.“

Selbstständige sich selbst überlassen

Die ersten 14 Tage hielt sie eine Order aus Berlin halbwegs über Wasser, die sie vor Corona angenommen hatte – eine Serie von Naturselbstdrucken aus Blättern, Stängeln und Samen. Anfang April war der Ofen aber ganz aus. Kein Verkauf mehr, keine Lehrgänge.

Während die Politik der Wirtschaft schnell großzügig half, waren Selbstständige weitgehend sich selbst überlassen. Mit Freunden, Bekannten und anderen Künstlern tauschte sich die 55-Jährige aus und erfuhr immerhin von der Möglichkeit eines Zuschusses durch die Sächsische Aufbaubank. 2000 Euro erhielt sie von dort. „Das war wie ein Segen“, rekapituliert sie. Aber das Geld durfte nur zur Deckung von Betriebskosten verwendet werden, war nicht für den Lebensunterhalt gedacht.

Ausgaben laufen weiter

„Eine monatliche Unterstützung für Selbstständige wäre besser gewesen. Denn die Ausgaben für Mieten, Krankenversicherung und Berufshaftpflicht laufen weiter“, erklärt Irene Beyer-Stange, die etliche Künstler kennt, die in große Schwierigkeiten gerieten. Sie selbst ist dankbar, dass sie ihr Umfeld auffing.

Unterstützung aus dem Umfeld

Eltern, Verwandte und Künstlerkollegen unterstützten sie. „Sogar langjährige Kursteilnehmer legten für mich zusammen. Ein Kunstliebhaber aus Brandenburg bestellte extra 20 Grafikkarten, damit ich eine Einnahme hatte“, schildert sie und betont: „All das half mir nicht nur finanziell über die Runden zu kommen, sondern auch moralisch.“ Nach dem Schock und der Niedergeschlagenheit realisierte sie: „Ich bin nicht allein.“ So bemühte sie sich, künstlerisch weiterzuarbeiten, auch wenn es kein konkretes Ziel gab. Auch wenn sie nicht wusste, wann die Krise jemals endet.

Erstes neues Projekt

Vorbei ist sie immer noch nicht, doch die Augen von Irene Beyer-Stange können wieder leuchten, wenn sie nach vorn blickt. Sie entwarf das Projekt „Floras Blumen“, eine Mischung aus Kunstpädagogik und druckgrafischer Verarbeitung botanischer Besonderheiten. Dafür hat sie ein Stipendium bei der Kulturstiftung des Freistaats beantragt und hofft auf einen Zuschlag.

Kurse laufen an

Seit Ende Mai laufen wieder erste Kurse der Volkshochschule und eigene Malkreise in ihrem Atelier im Naunhofer Vereinshaus. Auch ein neuer Lehrgang für Kinder kam hinzu. Konfirmanden gestalten unter ihrer Regie im Rahmen der Plakataktion von Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad für ein neues Miteinander in Corona-Zeiten ein Banner, das am Zaun des Pfarrhauses in der Wurzener Straße angebracht werden soll. Und im Juli hatte Irene Beyer-Stange gemeinsam mit der Naunhofer Kantorin Cornelia Schneider ein Wochenende für Musik und bildnerisches Gestalten in der Grimmaer Schaddelmühle konzipiert.

Verhaltener Aufwärtstrend

„Es geht zwar schrittweise aufwärts, doch ich bin längst noch nicht auf dem Stand, dass ich von dem leben kann, was ich mache“, verdeutlicht die Grafikerin. Für die Kurse melden sich weniger Menschen an als früher, weil manche Angst haben, sich in so eine Gruppe zu begeben. Ausstellungen sind noch nicht möglich, andere Veranstaltungen laufen nur zögerlich an. Und in der wirtschaftlichen Talfahrt mag es selbst eingefleischten Kunstliebhabern nicht das vordergründigste Bedürfnis sein, sich ein neues Werk zuzulegen.

Von Frank Pfeifer