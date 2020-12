Aus Naunhofer Stadtgut-Café wird ein Restaurant

Naunhof

Es klingt ein wenig, als machen sich die neuen Betreiber des ehemaligen Naunhofer Stadtgut-Cafés während des Lockdowns einen Scherz, wenn sie die Neueröffnung des Lokals für den 5. Januar ankündigen. Aber sie meinen es ernst. Zwar werden sie keine Gäste in den modernisierten Räumen empfangen können. Aber sie starten mit einem Außerhaus-Verkauf.

Genauso hielten sie es zuletzt im Engelsdorfer Restaurant „Zur Standuhr“, das sie mit Beginn des Lockdowns am 1. November hatten zuschließen müssen. Bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag konnten sich dort ihre Kunden Speisen und Getränke abholen. Seitdem läuft der Umzug der Küchenmöbel und Küchentechnik vom Leipziger Ortsteil nach Naunhof als letzter Schritt hin zum neuen Lebensabschnitt von Ivo Lottig und Melanie Todt.

Bewährtes Doppelgespann

„Wir waren mehrmals im Stadtgut-Café essen und fanden es sehr schön. Deshalb haben wir uns für den Wechsel entschieden“, begründet der 41-Jährige die Umorientierung. Beruflich, aber nicht privat bildet er ein Doppelgespann mit der 40-Jährigen, die mit ihrem Ehemann, Kind, Hund und Katze in Ammelshain wohnt. Lottig und Todt waren beide in Engelsdorf Geschäftsführer und sind es nun auch in Naunhof.

Ungewöhnlich langer Pachtvertrag

Auf lange Sicht rechnen sie sich eine gute Perspektive aus. Der Pachtvertrag, den sie mit der Stadt schlossen und der am 1. Oktober in Kraft trat, läuft über zehn Jahre. „So ein Zeitraum ist nicht gewöhnlich im Gaststättengewerbe. Er gibt uns und den Kunden Sicherheit“, erklärt Lottig.

Softeis statt Streicheis

Die vergangenen Monate nutzten er und Todt für die Erneuerung des Lokals. „Ich bin gelernter Gas- und Wasserinstallateur. 75 Prozent des Umbaus erledigten wir selber, der andere Teil oblag der Stadt Naunhof als Eigentümer“, sagt er. Da aus dem Café ein À-la-carte-Restaurant werden soll, war vieles im Arbeitsbereich anders zu gestalten. Die Bar wurde vergrößert, um Platz für die Zubereitung von Cocktails zu haben. In ihr ist auch eine Maschine zur Herstellung von original DDR-Softeis untergebracht, das Puschendorfs berühmtes Streicheis ablösen wird.

Zusätzliche Bar im Obergeschoss

Für die Gäste bleibt die Raumaufteilung die gleiche. Wenn sie das Lokal wieder betreten dürfen, wird auf sie im Obergeschoss eine zweite Bar warten. Die Polster der Stühle und Bänke sind erneuert, ebenfalls die Beleuchtung und die Keramik nebst einem Teil der Fliesen in den Toiletten.

Aus Café wird Restaurant

Neu wird auch die Bezeichnung der Wirtschaft sein. „Es handelt sich um eine Fusion aus den alten Namen in Engelsdorf und Naunhof“, kündigt Lottig an. „Stadtgut Restaurant Standuhr“ soll die Gaststätte heißen. Die Speisekarte, die der Geschäftsführer mit den Worten „deutsch, modern, mediterran“ umschreibt und deren Gerichte vom klassischen Rostbrätel über Burger, Vegetarisches und Flammkuchen bis zum Gnocchi-Hähnchen reicht, hängt schon im Schaukasten aus. Eingesehen werden kann sie auch auf Facebook und über die Website des Gastronomiebetriebs.

„Einfach anrufen, bestellen und eine Zeit für die Abholung vereinbaren“, schildert Ivo Lottig das Prozedere ab dem Eröffnungstag und sendet einen Appell: „Wir hoffen, dass uns die Naunhofer unterstützen, denn wir werden sicherlich einige Stammkunden von Engelsdorf verlieren.“

Corona-Maßnahmen führen zu Umsatzeinbruch

Ein guter Start ist wegen der durch die Corona-Beschränkungen verursachten Einbußen um so wichtiger. „Der Lockdown traf uns hart“, bescheinigt Melanie Todt. Der firmeneigene Foodtruck, ein historischer Citroen-Wellblech-Transporter, der für gewöhnlich auf Dorffesten, Konzerten, Weihnachtsmärkten und zu Hochzeiten eingesetzt wird, musste stehen bleiben. „Wir haben Umsatzeinbußen von rund 50 Prozent“, bilanziert die Geschäftsführerin.

Staatliche Hilfen stehen aus

Die Corona-Hilfen werden laut Lottig diesen Verlust bei weitem nicht abdecken können. „Dazu kommt, dass wir von der angekündigten Unterstützung für November und Dezember noch keinen Cent gesehen haben“, kritisiert er. „Mit dem Außerhaus-Verkauf wollen wir wenigstens die Kosten für das Personal, den Pachtzins sowie Leasing- und Wartungsverträge deckeln.“

Bewährtes Personal zieht mit um

Je nach Saison sollen vier bis sechs geringfügig Beschäftigte im Stadtgut Restaurant Standuhr arbeiten. Nicht nur das Servicepersonal vom Engelsdorfer Lokal bleibt den Geschäftsführern treu, sondern auch der Koch – er ist ohnehin ein Naunhofer. „Wir suchen noch einen zweiten, Verstärkung im Servicebereich und einen Putzteufel für die neue Saison“, bemerkt Melanie Todt. Sie macht sich allerdings keine Illusion und rechnet mit deren Start erst im Frühjahr.

Von Frank Pfeifer