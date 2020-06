Aus für die Bäckerei Otto – in Ebersbach schließt nun auch das letzte Geschäft

Bad Lausick/Ebersbach

Seit dieser Woche bleibt bei Ottos in Ebersbach der Ofen kalt: Die kleine Familienbäckerei wird ihre Türen nicht mehr öffnen. Damit sich der Abschied, den viele nicht nur in dem Bad Lausicker Ortsteil bedauern, nicht ganz sang- und klanglos vollzieht, besorgten Ortschaftsrat, Sportverein Blau-Weiß und Feuerwehr ein schwerwiegendes Abschiedsgeschenk: ein Brot aus Porphyr-Gestein, das auf die lange Bäcker-Tradition im Dorf verweist – von 1847 bis 2020. Ein Geheimtipp waren Ottos Pfannkuchen, die auf der Zunge förmlich zergingen, die es aber nur in den Monaten gab, die den Buchstaben „r“ im Namen tragen – also nicht im Sommer. Für die 14. LVZ-Wanderung sorgten Ottos für das leckere Wandergebäck.

Familientradition reicht zurück bis 1847

„Der Bäcker ist das letzte Geschäft, das wir im Dorf noch hatten“, sagt Ortsvorsteher Michael Boesche. Man sei dankbar für das mehr als drei Jahrzehnte währende Engagement von Bäckermeister Andreas Otto und seiner Frau Rosmarie. Dass aus Altersgründen eines Tages Schluss sei, leuchte ein. Ein Verlust für das Dorf sei das Aus dennoch. Begründet hat die Familientradition Anton Ernst Otto, der sich 1847, aus Colditz kommend, im Dorf niederließ. Vor zwei Jahren hatte im benachbarten Buchheim die Bäckerei Meißner, die ebenfalls über Generationen bestand, aus Altersgründen ihren Betrieb eingestellt.

