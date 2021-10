Aus für kostenlosen Schnelltest: Was im Landkreis Leipzig zu zahlen ist

Landkreis Leipzig

Am 11. Oktober gibt es einen wesentlichen Einschnitt in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Schnelltests an öffentlichen Stationen sind dann für die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr kostenlos zu haben – was bundesweit und damit auch im Landkreis Leipzig gilt.

Zudem ist in der Region aufgrund der wachsenden Menge geimpfter Menschen die Zahl der Testzentren geschrumpft. Wo die Kontrolle auf das Virus weiter möglich bleibt, sind aber nach einer stichprobenartigen LVZ-Umfrage vom Freitag vor dem Inkrafttreten der neuen Verordnung die Kosten für die Bürgerinnen und Bürger nicht immer geklärt.

Test-Preise nicht behördlich festgelegt

„Es gibt für die Testungen keine Preisvorgaben“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage. „Die Testzentren kalkulieren diese selbst.“ Eine Übersicht gebe es dafür nicht. Immerhin aber hat die Behörde eine aktualisierte Liste mit den Einrichtungen vorgelegt, die ihre Aktivitäten fortsetzen. Hilfreich sind die jeweils genannten Adressen, Zeiten und Telefonnummern. Hinzu kommen noch viele Ärzte, so Laux weiter.

Der Landkreis selbst behält seine zwei Testzentren, die das Gesundheitsamt in Borna und Grimma betreibt, zwar bei. Er wird jedoch „ab dem 11. Oktober keine allgemeinen Tests mehr anbieten, sondern nur noch die Personen testen, die einbestellt wurden“. Wer aus eigenem Interesse – etwa für den Besuch von Gaststätten, Kultur- und Sportveranstaltungen... – eine Bescheinigung benötigt, muss also andere Stationen aufsuchen.

Groitzsch mit zwei Preis-Stufen

Etwa das laut Bürgermeister Maik Kunze (CDU) „letzte kommunale Testzentrum“ im Kreis – im Groitzscher Vereinshaus „Stadtmühle“. Weil keine einheitliche Regelung von Bund oder Land vorgegeben wird, herrsche bei den Kosten „Kleinstaaterei“, so der Stadtchef: „Jeder nimmt, was er glaubt, nehmen zu müssen.“ Deshalb habe nach vorheriger Kalkulation der Stadtrat darüber entschieden, wobei zwei Preise festgelegt wurden.

Für Einwohner sowie in der Stadt Arbeitende verlangt Groitzsch fünf Euro pro Test. „Das liegt knapp über dem Selbstkostenpreis“, sagt Kunze. Die Interessenten müssen dafür mit Ausweis beziehungsweise Firmenbescheinigung ihren Anspruch nachweisen. „Für alle anderen Ortsfremden werden 20 Euro fällig.“ Was der Bürgermeister mit dem begrenzten Personal begründet, das nicht mehr aufgestockt werden könne, weil es keine Ausbildung mehr gebe.

Natürlich werden für die Ausnahmen – den vom Bund vorgegebenen, genau definierten Personenkreis – die Tests weiter kostenlos angeboten, stellt Maik Kunze klar. Alle anderen müssen zahlen, zunächst auf Rechnung, später, wenn das geplante Kartenlesegerät in Betrieb ist, mit Karten. „Wir machen in der Teststation keine Bargeldannahme“, stellt der Bürgermeister klar. Je nach Entwicklung, auch bei anderen Stationen, könne es Veränderungen der Preise geben.

Ausnahmen für die Kostenpflicht bei Schnelltests Für Personen, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, wird es weiterhin die Möglichkeit zum kostenlosen Antigen-Schnelltest geben. Das sind folgende Personengruppe: – alle Minderjährigen (begrenzt bis 31. Dezember 2021), dann Kinder bis zwölf Jahre und drei Monate; – Personen, die wegen einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen Corona geimpft werden, insbesondere Schwangere (begrenzt bis 31. Dezember 2021), dann Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel; – Personen, die zur Beendigung der Absonderung/Quarantäne getestet werden sollen; – Studierende aus dem Ausland, die mit in Deutschland nicht anerkannten Impfstoffen geimpft wurden (begrenzt bis 31. Dezember 2021); – Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus teilnehmen. Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

Kalkulation noch nicht abgeschlossen

Apotheken-Inhaberin Angelika Wittor aus Wurzen kann noch keine verbindliche Aussage dazu abgeben, was Tests bei ihr ab Montag kosten. Eine Orientierung wagt sie aber. So werden sich die Preise in ihrer Apotheke am Stadtpark voraussichtlich zwischen 20 und 30 Euro bewegen. Das wird abhängig davon sein, wie sich die Kosten auf dem Markt entwickeln, wie viele Menschen sich testen lassen und welcher Aufwand auf die Mitarbeiter zukommt.

„Das ist aber unverbindlich“, betont sie. Denn niemand könne wissen, wie sich die Lage weiter entwickle. Auch wage sie nicht, eine Prognose abzugeben, ob in der nächsten Zeit eher mehr oder weniger Tests abgenommen würden. „Dafür spricht, dass bald wieder Urlaubszeit ist. Dagegen, dass es nun eben etwas kostet“.

Auch in der Löwen-Apotheke in Bad Lausick ist man sich noch unschlüssig. Schließlich gebe es keine genauen Vorgaben, und die Einkaufspreise schwankten täglich. „Wir können das erst am Montag aktuell festlegen“, sagt Filialleiterin Härtel. Es sei aber nicht möglich, die Tests unter 15 Euro anzubieten.

Mitglieder tragen geringere Kosten

Ron Haferkorn hält sein Corona-Testzentrum im Grimmaer Ortsteil Nimbschen weiter aufrecht. Er verlangt ab Montag für den Antigen-Schnelltest 15 Euro – egal, ob Kind oder Erwachsener. Der Teilhaber und Geschäftsführer des Muldental-Fitnessclubs hat die Teststation in den Räumen des Sportstudios im Mai ins Leben gerufen – mit dem Hintergrund, die Mitglieder zu halten. Seitdem bietet er den Service aber für alle Bürgerinnen und Bürger an und hat die Kapazität auf mittlerweile 1000 Schnelltests im Monat ausgebaut. Mit den 15 Euro werde er wohl im unteren Bereich liegen, vermutet Haferkorn. Club-Mitglieder zahlen noch weniger.

Grit Kuhnitzsch vom Balancehaus in Kohren-Sahlis hat ihre Preise ebenfalls schon festgelegt. „Wir sind eine kleine Teststelle und haben deshalb einen recht hohen Einkaufspreis“, sagt sie. Dafür führt sie als Chefin des kleinen Kurhauses im Frohburger Ortsteil die Tests selbst durch. Elf Euro soll das ab Montag kosten. „Das ist natürlich viel, wenn ich das jedes Mal machen muss, wenn ich essen gehen will“, meint Kuhnitzsch. „Aber ich glaube, unser Preis ist fair.“ Die Inhaberin des Balancehauses bittet um vorherige Terminabsprache per Telefon. Dann sei ein Test auch am Wochenende möglich.

Anbieter verlangen Terminabsprache

Die Physiotherapie Thierbach in Trebsen setzt ihre Testungen ebenfalls fort. „Wir schlagen im Rahmen unserer freien Zeiten Termine vor. Wenn diese nicht passen, können wir die Leute leider nur noch wegschicken“, sagt Mandy Thierbach. Zehn Euro soll der Antigentest ab Montag in ihrer Praxis kosten.

Das Naunhofer Testzentrum steigt mit 15 Euro ein. „Wir werden aber mit dem Preis sicherlich noch runtergehen“, meint Michael Schramm, Präsident des Vereins Aktiv-Sport Saxonia, der die Einrichtung betreibt. „Das hängt davon ab, wie viele Leute bei uns vorsprechen.“ Die Zweigstelle in Brandis sei bereits geschlossen. Interessenten von dort würden nach Naunhof umgelenkt, wo dreimal täglich auch PCR- und Antikörpertests angeboten werden. Termine müssen telefonisch vereinbart werden.

Bei „Transport mit Herz“ in Otterwisch laufen die Tests ebenfalls weiter. 18 Euro sollen dort nach Angaben von Inhaberin Kerstin Engelmann bezahlt werden. Hinzu käme eine geringe Anfahrtspauschale, wenn der Service mobil angefordert wird. Wichtig sei, stets einen Termin auszumachen.

Die beim Landratsamt gemeldeten Testzentren sind zu finden unter https://www.landkreisleipzig.de/pressedokumente/dok_20211008154750_5b1e92c585.pdf

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz, Hanna Gerwig, Frank Prenzel und Frank Pfeifer