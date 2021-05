Darauf haben Gemeinde und Autofahrer schon seit einer gefühlten Ewigkeit gewartet: Die Landesdirektion genehmigte den Ausbau der Staatsstraße 38 in Grethen. Die Euphorie hält sich jedoch in Grenzen, denn der marode Abschnitt der Landstraße zwischen Grimma und Leipzig wird noch nicht sofort saniert.

Ausbau der S 38 in Grethen genehmigt

Planungsmarathon - Ausbau der S 38 in Grethen genehmigt

Planungsmarathon - Ausbau der S 38 in Grethen genehmigt