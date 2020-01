Ausbau der S11 in Großbardau: Ortschaftsrat hat noch Fragen

Grimma/Großbardau

Der Ortschaftsrat von Großbardau befasste sich jetzt mit der Vorplanung zum Ausbau der Staatsstraße 11 innerhalb von Großbardau. Ortsvorsteher Matthias Franz (Wählervereinigung) hatte sich von Grimmas Tiefbauamt die Pläne besorgt, die nun im Gremium diskutiert wurden. Allerdings blieben dabei zwangsläufig Fragen unbeantwortet, so dass sich der Ortschaftsrat demnächst das ausführende Planungsbüro einladen möchte.

Auf Zustimmung der Ortschaftsräte stößt eine geplante Verkehrsinsel, die den aus Kleinbardau kommenden Verkehr am Dorfeingang, wo es bergab geht, ausbremsen und damit beruhigen soll. So eine Insel soll auch am anderen Ortseingang entstehen. Dieser Punkt ist ebenso unstrittig wie der Bau von Gehwegen.

Kein Kreisverkehr im Grimmaer Ortsteil Großbardau

Den Planungen ist indes zu entnehmen, dass der Wunsch der Stadt Grimma nach einem Kreisverkehr im Ort nicht erfüllt wird. Die Kreuzung, die Großbardauer Hauptstraße (S11), Parthenstraße und Großbothener Straße vereint, wird aber ausgebaut. Schließlich soll der Verkehr in Richtung Grethen und Bernbruch künftig hier abbiegen und nicht mehr die Querstraße, die am neuen Kindergarten vorbei führt, nutzen. Auf der Parthenstraße werde es keine Linksabbiegespur Richtung Grimma geben, informierte Ortschaftsrat Siegmund Jahn (Großbardauer Wählervereinigung). Dafür sei der Verkehr zu gering. Es werde aber Platz für zwei nebeneinander stehende Fahrzeuge, die auf oder über die S11 wollen, geschaffen.

Die Staatsstraße 11 in Großbardau soll ausgebaut werden. Die Vorplanung wurde jetzt im Ortschaftsrat vorgestellt. Quelle: Frank Prenzel

Der Radweg, der im Zuge des Ausbaus der S11 von Grimma nach Großbardau mit errichtet werden soll, führt zunächst ins Dorf und muss sich den Platz mit dem Fußweg teilen, hieß es. Er endet dann im Ort als separater Radweg.

Diskussion um Bushaltestelle und Querstraße

Die Bushaltestelle Richtung Grimma bleibt eingerückt an ihrer jetzigen Position, ist der Vorplanung zu entnehmen. Die Diskussion im Ortschaftsrat entbrannte aber zum Standort der Haltestelle auf der anderen Straßenseite und der künftigen Rolle der Querstraße. Den ersten Planungen zufolge soll sie zur Sackgasse werden, weshalb unter anderem die Frage im Raum stand, wie in diesem Fall der Kita-Verkehr am besten auf die S11 auffahren kann. Auch die günstigste Platzierung der Fußgängerampel wurde thematisiert. Um entsprechend Einfluss nehmen zu können und die Vorstellungen der Großbardauer in die Planung einzubringen, wünscht sich der Ortschaftsrat einen Termin mit den Planern. „Jetzt ist noch alles möglich“, meinte einer.

Die Staatsstraße 11 in Großbardau soll ausgebaut werden. Die Vorplanung wurde jetzt im Ortschaftsrat vorgestellt. Quelle: Frank Prenzel

Der Zeitpunkt des Baubeginns steht noch in den Sternen. Das gilt auch für den grundhaften Ausbau der Staatsstraße zwischen der Ortsumfahrung Grimma und Großbardau. Dabei sollen die Defizite der kurvigen und hügeligen Straße beseitigt und der überfällige Radweg errichtet werden. Wie berichtet, möchte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hierfür im ersten Halbjahr den Antrag auf Planfeststellung einreichen. Der Vorentwurf war im April vorigen Jahres genehmigt worden. In Grimma gibt es jedoch Befürchtungen, dass sich das Vorhaben weiter verzögern könnte, würde die Staatsstraße in Lauterbach teilgesperrt und der Umleitungsverkehr über Großbardau fließen.

Von Frank Prenzel