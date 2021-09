Ausbildungsstart an den Muldentalkliniken

An den Muldentalkliniken starten in diesem Jahr elf Jugendliche die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann. Am 18. September ist bei einer Ausbildungsmesse auf dem Außengelände der Muldentalkliniken in Grimma Gelegenheit für Interessenten, sich über die Ausbildungsgänge zu informieren.