Ausbildungsstopp in Sachsens Feuerwehren: „Wissen nicht, wie lange das so geht“

Die Feuerwehren sind wichtige Stütze in der Bewältigung der Corona-Pandemie. So steht es unmissverständlich in einer Einschätzung des Sächsischen Landesfeuerwehrverband, die vergangene Woche im Sächsischen Städte- und Gemeindetag vorgestellt wurde. Weil Mitglieder der Feuerwehren bei Einsätzen stärker einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind, müssen gerade hier besondere Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

Fachempfehlung des Landesverbandes

Der Landesfeuerwehrverband hat eine Fachempfehlung erarbeitet, welche Maßnahmen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft in pandemischen Lagen vorsieht. „Das Schadensausmaß, welches in Folge einer nichteinsatzbereiten Feuerwehr zu erwarten ist, ist als hoch einzustufen“, lautet das Szenario in der Empfehlung.

Die Feuerwehren sind für die Gefahrenabwehr auch in pandemischen Lagen sachlich zuständig. Die Einsatzbereitschaft soll durch weitreichende Maßnahmen seitens der Kommune sichergestellt werden. So sollen Feuerwehrgerätehäuser nur durch Kameraden betreten werden, die sich im Dienst befinden. Alle Veranstaltungen, die nichts mit dem unmittelbaren Feuerwehrdienst zu tun haben, sind abzusagen. Auch jegliche Form der Aus-, Fort- und Weiterbildung auf Ebene der Gemeinden und des Landkreises sind ausgesetzt worden.

Trotz zur Zeit unterbrochener Dienste sei die Einsatzbereitschaft keiner einzigen Feuerwehr im Landkreis Leipzig in Gefahr, sagt Kreisbrandmeister Nils Adam. Der Ausbildungsstand sei gut, die Kameraden seien motiviert. Problematisch sei, dass auch die weiterführende Ausbildung ruht – vom Grundlehrgang für Einsteiger bis zu Qualifizierungen für das Leitungspersonal. „Wie lange wir das aber durchhalten können, da wage ich keine Prognose abzugeben.“ In einem Gespräch der zehn Kreisbrandmeister Sachsens mit der Landesdirektion und dem Innenministerium müsse es in der kommenden Woche darum gehen, „eine gemeinsame Verfahrensweise der Städte und Gemeinden abzustimmen.“ Mit dem Ziel, eine schrittweise Wiederaufnahme der Ausbildung und der Dienste in die Wege zu leiten.

Tauglichkeit muss regelmäßig getestet werden

Dabei habe man nicht nur das im Blick, was auf Ebene der Wehren selbst, in kommunalen Verbünden oder an der Landesfeuerwehrschule passiere. „Die Atemschutz-Tauglichkeitsuntersuchungen müssen Jahr für Jahr wiederholt werden“, sagt Adam. Um keinen Stau aufkommen zu lassen, verständige man sich „in den nächsten zwei Wochen“, wie man die in den Feuerwehrtechnischen Zentren möglich machen wolle. Die Wiederaufnahme der Tätigkeit von Kinder- und Jugendwehren, sehr wichtigen Säulen, wolle man „weitest gehend an die Entwicklung in den Schulen koppeln“.

Der Landesfeuerwehrverband empfiehlt zudem, „die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft in der pandemischen Lage selbst als einen Einsatz zu betrachten“ und schlägt dafür die Bildung von operativ-taktischen Führungsgremien vor. Eine gesonderte Einsatzführung also, die die Vorkehrungen zur Sicherheit und zum Schutz der Einheiten im Auge behält.

Von Thomas Lieb und Ekkehard Schulreich