Auslieferung der Gelben Tonnen beginnt in Colditz

Grimma/Wurzen

Der Landkreis Leipzig ist zweigeteilt. Die einen nutzen schon die Gelbe Tonne, die anderen müssen sich immer noch mit dem Gelben Sack begnügen. Diese Zweiteilung findet am 1. Januar kommenden Jahres ihr Ende.

Die ALBA Sachsen GmbH startet am Dienstag, 27. Oktober, mit der Verteilung der neuen Gelben Tonnen im Altkreis Muldentalkreis. Die Verteilung werde mehrere Wochen in Anspruch nehmen und bis in den Dezember dauern, teilte das Unternehmen mit.

Anzeige

Gelbe Säcke bis Jahresende nutzen

„Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger darum bitten, bis zum Ende des Jahres weiterhin die Gelben Säcke zur Entsorgung ihrer Leichtverpackungen zu nutzen“, so Jürgen Naujok, Geschäftsführer der ALBA Sachsen GmbH und einer der Geschäftsführer der ALL Abfall-Logistik Leipzig GmbH. „In den neuen Behältern werden weiterhin alle Verkaufsverpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Glas sind, entsorgt.“

Die ALL Abfall-Logistik Leipzig GmbH, in deren Auftrag die ALBA Sachsen GmbH im Altkreis Muldentalkreis bereits bisher tätig war, hat erneut die Ausschreibung der dualen Systeme im Landkreis Leipzig gewonnen und bleibt somit Entsorger für weitere drei Jahre (LVZ berichtete).

Entsorgung im Landkreis Leipzig vereinheitlichen

Die Leerung der neuen Gefäße startet mit dem Beginn des neuen Vertrags am 1. Januar nächsten Jahres. Der Landkreis Leipzig hatte sich entschieden, ab dem kommenden Jahr das Erfassungssystem für die Sammlung von Leichtverpackungen im gesamten Landkreis zu vereinheitlichen und auch im Altkreis Muldentalkreis die Gelbe Tonne statt des Gelben Sackes einzuführen.

Die Verteilung der 44.000 neuen Behälter im Altkreis Muldentalkreis startet in Colditz und endet in der 49. Kalenderwoche in Wurzen. Die neuen Tonnen haben ein Volumen von 240 Litern, in Großwohnanlagen von 1.100 Litern, und bestehen aus einem grauen Körper mit gelbem Deckel.

Von LVZ