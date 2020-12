Ausritt trotz Shutdown: Grimmaer Reiter erklärt die Regeln

Grimma

So mancher Spaziergänger fragt sich dieser Tage, wenn er gesattelte Pferde in der Landschaft sieht, warum die Reiter ihrem Freizeitsport nachgehen dürfen. Schließlich ist es allen Hobby-Vereinssportlern seit November verboten, gemeinsam zu spielen und zu trainieren. Die zahlreichen Fußball-Kinder zum Beispiel müssen ebenso zu Hause bleiben wie die kleinen und großen Akteure der vielen anderen Sportarten.

Pferde brauchen Pflege und Bewegung

Einige verwunderte Anfragen erreichten auch Mario Rost, den Vorsitzenden des Kinderreitfestvereins Grimma. „In der sächsischen Corona-Schutzverordnung ist dieser Punkt auf den Seiten 4 und 5 klar geregelt“, klärt er auf. Pferdebesitzer hätten die Pflicht und Verantwortung, sich um ihre Vierbeiner zu kümmern – auch im harten Lockdown. „Die Pferde brauchen uns zur täglichen Pflege und Bewegung, die Fütterung und der Koppelgang werden in den meisten Fällen von Pensionsbetrieben übernommen“, erläutert der Vereinschef, der selbst zwei Pferde besitzt. Seine Frau und seine elfjährige Tochter erfreuen sich wie er am Reitsport.

Anzeige

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur in der Box wäre keine artgerechte Haltung

Rost verweist darauf, dass man sich am Tag mindestens zwei Stunden um ein Pferd kümmern sollte. Neben der Pflege vor und nach dem Ritt sollte das Tier wenigstens eine Stunde Bewegung bekommen. Wenn es tagelang nur in der Box stünde, könne von artgerechter Haltung keine Rede mehr sein, so Rost: „Ein Pferd ist ein Bewegungstier.“ Und Hunde müssten schließlich auch ausgeführt werden.

Rost hält es deshalb für richtig und wichtig, dass auch in dieser angespannten Zeit Pferde unter Aufsicht ihren Auslauf haben. „Trainer sollten als Fachpersonal vor Ort sein, um Unfälle zu vermeiden. Gleichzeitig haben sie die Verantwortung, alle Auflagen und Anweisungen zu kontrollieren“, betont der Vereinschef.

In Kleinbardau pro Pferde eine Person benannt

Reitunterricht finde derzeit nicht statt, erklärt Stephanie Eichstädt. Die Pferdewirtschaftsmeisterin führt in Kleinbardau die Firma „Pferdesport by SZ“ und ist im Vorstand des Reit-, Fahr- und Voltigiervereins Kleinbardau. Bei ihr sei pro Pferd eine Person benannt worden, die sich um das Tier kümmert. Um den Bewegungsdrang zu stillen, wird der Reitplatz am Dorfrand genutzt. Dazu wurden kleine Gruppen gebildet, die unter Eichstädts Aufsicht in getrennten Zeiten reiten. So könnten die Pferde an fünf Tagen in der Woche raus, sagt sie. Und ein Zusammentreffen von Reitschülern wird vermieden.

Mario Rost vom Kinderreitfest-Verein appelliert an alle, sich an die Corona-Regeln zu halten, Rücksicht zu üben und Vernunft an den Tag zu legen. Damit wieder der normale Alltag einziehen könne, brauche es Disziplin von jedem einzelnen. „Wir brauchen das Miteinander und nicht Egoismus und Respektlosigkeit.“

Lesen Sie auch:

Von Frank Prenzel