Grimma

Die neue Ausstellung in der Hospitalkapelle reiht sich in die Feierlichkeiten, die an den Einzug der Blauen Husaren in Grimma vor 200 Jahren erinnern. Zu jener Zeit gab noch keine Kaserne in Grimma. Die Unterbringung der Männer erfolgte in Bürgerquartieren. Das waren Stuben und Ställe in Seitengebäuden der Wohngrundstücke, Tür an Tür mit den Grimmaer Bürgern.

Grimmaer Verein seit 20 Jahren aktiv

Vor 20 Jahren, im Mai 1999, fand sich eine Gruppe Reitsport- und Geschichtsinteressierter aus Grimma und Umgebung zusammen, um einen neuen Reitsportverein zu gründen. Ihr Anliegen war, die Traditionen der einst so verwegenen sächsischen Husaren und besonders den Einfluss des Regimentes auf das Leben und die Kultur der Stadt Grimma wieder in das Bewusstsein der Menschen zurück zu rufen. Einige Gründungsmitglieder sind heute noch aktiv und aufgrund ihres umfassenden Wirkens nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Europa unterwegs.

Vernissage zur Sonderausstellung

Die Sonderausstellung in der Hospitalkapelle zeigt die Vielseitigkeit der Mitglieder des Husarenvereins und ihr Wirken in den letzten 20 Jahren. Die Exposition ist vom 4. bis 26. Mai 2019 jeden Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Vernissage beginnt am Samstag, 4. Mai, 15 Uhr mit Pauken, Trompeten und zünftiger Marschmusik des Jugendblasorchesters Grimma.

Von Gerd Müller-Schramm