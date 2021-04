Auswandern wegen Corona: Sachse packt sein Häusl auf Rädern und zieht durchs Muldental

Landkreis Leipzig

Radweg zwischen Grimma und Wurzen, irgendwo im schönen Muldenland. Es ist früh am Morgen. Keine Menschenseele unterwegs. Fast keine. Im Nebel zeichnen sich die Konturen einer sich nähernden Person immer deutlicher ab. Schnell wird klar: Es handelt sich weder um einen Radfahrer noch um einen Rollschuhläufer oder Spaziergänger. Ein Mann mit Hut, leicht nach vorn gebeugt, zerrt eine Art Wagen hinter sich her. Was er da im Schlepptau habe? „Na, mein Häusl“, antwortet Michael Rott.

In 60 Tagen von Chemnitz nach Dänemark. Michael Rott setzt sich ein ambitioniertes Ziel. Quelle: Haig Latchinian

Der 36-Jährige scheint fast ein wenig froh, angesprochen worden zu sein. Er wischt die Schweißperlen aus der Stirn, richtet sich auf und befreit sich aus dem Geschirr, das beinahe an Zugpferde erinnert. Der Mann hat die Ruhe weg, legt ein Päuschen ein und beginnt von ganz allein zu erzählen: Mit jedem Schritt entferne er sich von seinem bisherigen Leben. Bewusst wolle er es hinter sich lassen. „Ich hatte die Schnauze voll. Die ganzen Bestimmungen, ich kam mir vor wie im Gefängnis. Wollte nur noch ausbrechen.“

Chemnitzer geht nicht im Zorn

Der Mann, der in seiner Lederkluft wie ein Schäfer aussieht, ist eigentlich Koch und kommt aus Chemnitz. Dort arbeitete er in einer ziemlich bekannten Gaststätte, die wegen der Pandemie habe schließen müssen. „Corona war für mich der letzte Anstoß, das Land zu verlassen“, sagt der bärtige Naturbursche, der nicht im Zorn gehe. Er habe schon lange auswandern wollen. Nachdem vor drei Jahren seine Beziehung in die Brüche ging, seien die Pläne konkreter geworden.

Rast auf offener Strecke: Michael Rott mit seinem 250 Kilo schweren mobilen „Häusl“. Quelle: Haig Latchinian

Die letzte Zeit habe er ohnehin schon immer im Garten übernachtet. Quasi als Selbstversorger. Obst und Gemüse gab es genug, nur für Hasen und Hühner reichte es noch nicht. Bett, Dusche, Heizung – sein Bungalow sei komplett eingerichtet gewesen. Jeden Tag zog er von dort aus zur Arbeit. Bis Corona kam, und er ging. „Jetzt habe mich von 32 Quadratmetern auf zwei verkleinert“, witzelt der kochende Schäfer und deutet auf seinen Wagen. Darin befinde sich alles, was er noch habe.

Auswanderer setzt auf Minimalismus

Der Mensch brauche nicht viel, sagt er. Er schwöre auf Minimalismus. Die Konsumgesellschaft sei nicht seine Welt. Er genieße es, seit anderthalb Wochen trotz Gurt frei zu sein, jeden Tag mal vier, zehn oder 25 Kilometer zu laufen – wohlgemerkt mit „Häusl“. Ob er da nicht mächtig Muskelkater habe? Man gewöhne sich an alles, winkt der Reisende ab. Das 250-Kilo-Häusl war früher ein kleines Gewächshaus. Michael Rott montierte es auf einen alten DDR-Handwagen mit vier Gummirädern.

Das Innenleben des Gewächshauses auf Rädern: Hier schläft Michael Rott. Quelle: Haig Latchinian

Freimütig gewährt er Einblicke in sein Gefährt. Matratze, Schlafsack, Solarzelle und Klamotten, dazu Trinkflasche, Benzinkocher, Topf mit Deckel und Zehn-Liter-Waschmaschine. Waschmaschine? Der Auswanderer lacht: „So nenne ich meinen Eimer. In Wasser kommt Waschmittel und dort hinein die schmutzige Wäsche. Während der Fahrt macht es ruckel, ruckel, ruckel – der reinste Schleudergang!“ In 60 Tagen will er Dänemark erreichen, von dort aus gehe es weiter, immer Richtung Norden.

„Es muss auch Verrückte geben“

Nein, zurück wolle er nicht. Versicherung und Vorsorge seien für ihn kein Thema mehr. „Mit fünf Euro war ich vor zehn Tagen in Chemnitz gestartet, jetzt habe ich noch vier Cent.“ Der Rest ergebe sich. Wo es schön sei, halte er an. Er sehe viele Tiere, treffe freundliche Menschen und sammle Pfandflaschen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass er unterwegs nichts zu essen finde, habe er die Angelrute dabei. „Es muss eben auch Verrückte geben!“

Der 36-Jährige benutzt einen Gurt, um zumindest etwas komfortabler ziehen zu können. Quelle: Haig Latchinian

Zig Kilometer hatte er bereits in Armen und Beinen, als er Anfang der Woche in Grimma eintraf. Sein Marsch führte ihn zuvor über Lunzenau, Wechselburg, Rochlitz bis nach Colditz. Er nächtigte beim Kumpel, auf einem Klosterplatz und bei Punks. Seine nächsten Etappenziele sind unter anderem Wurzen, Brandenburg, Havelberg und schließlich Kiel. „Dort wohnt ein alter Schulfreund meines Vaters.“ Via Dänemark soll es dann Richtung Schweden und Norwegen gehen. Grundsätzlich gelte: Der Weg ist das Ziel.

Reisende soll man nicht aufhalten

Er genieße die Ruhe und die Natur. Auf die Frage, wie er mit dem schweren „Häusl“ die Anstiege meistere, antwortet der Chemnitzer beinahe philosophisch: „Wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab.“ Was er geflissentlich verschweigt: Bergab ist es mit dem Häusl auch kein Vergnügen. „Ungefähr die Hälfte meines Lebens ist rum, jetzt beginnt die zweite“, frohlockt Rott. Auf seinem langen Weg darf er sich nur kein Corona einfangen. Bei häuslicher Quarantäne könnte es eng werden... Na dann, Reisende soll man nicht aufhalten. Viel Glück!

Von Haig Latchinian