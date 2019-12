Auszeichnung für die Georgenkapelle in Grimma

Grimma

Die Auszeichnung Via-Regia-Begegnungsort des Jahres 2019 im Freistaat Sachsen an der Kulturroute des Europarates wurde an die St. Georgen Kapelle in Grimma verliehen. Für Bernd Aurig war es ein frühes Weihnachtsgeschenk, als er jetzt in den Räumen des sächsischen Landtages von der Vorsitzenden des Landesverbandes Via Regia, Martina Brandt-Kretzschmar, mit der Urkunde auch für seine Leistungen um die Grimmaer Georgenkapelle geehrt wurde.

Kapelle saniert und mit Kunst belebt

Der Pöhsiger kümmert sich seit Jahren erfolgreich um den Erhalt der ehemaligen Hospitalkapelle. Er hat sie in mühevoller Kleinarbeit saniert und zu einem Kulturraum ausgebaut, in dem regelmäßig Künstler ihre Arbeiten präsentieren können.

Brandt-Kretzschmar verlas ein Gratulationsschreiben von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der als Schirmherr fungiert. Darin wird auf die Bedeutung dieses neuen Via Regia-Begegnungsraumes für die Kunst im ländlichen Raum verwiesen.

Förderkreis organisiert wechselnde Ausstellungen

Frank Brinkmann, Grimmaer Keramiker und Leiter vom Künstlerhaus Schaddelmühle, stellt derzeit in der Georgenkapelle Grimma aus. Quelle: Thomas Kube

Die „Kleine Galerie“ in der St. Georgen Kapelle werde mit dem Motto „Heimat, Handwerk, Kreativität“ mit monatlich wechselnden Ausstellungen ehrenamtlich betrieben und stelle eine Bereicherung der kulturellen Angebote im ländlichen Raum an der Via-Regia-Kulturroute im Freistaat dar, so der Regierungschef.

„Mit dem Förderkreis um Bernd Aurig wurde ein Meilenstein für die Via Regia geschaffen, der an weiteren Orten im Freistaat Sachsen gestellt werden kann.“ Damit trügen die Initiatoren zu einem überregionalen Bekanntheitsgrad der Via Regia als europäische Kulturroute in Sachsen bei. „Sie unterstützen mit Ihrem Engagement das internationale Via-Regia-Netzwerk, das die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung, das Nachhalten der Geschichte und des europäischen Erbes, der Kultur- und Bildungsaustausch sowie die Förderung zeitgenössischer Kunst und Kultur unterstützt“, heißt es im Schreiben Kretzschmers.

Von Detlef Rohde