Auszeichnung von Steinmeier erreicht über Umwege Naunhof

Naunhof

Was lange währt, wird endlich gut. Den Turn- und Sportverein 1884 Naunhof erreichte kürzlich eine Auszeichnung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die eigentlich schon im vergangenen Frühjahr hätte überreicht werden sollen. Per Post traf sie ein, allerdings auf verschlungenen Wegen.

Die Sportplakette des Staatsoberhaupts kann an Vereine verliehen werden, die schon länger als 100 Jahre existieren. „Als wir 2019 stolze 135 Jahre alt wurden, habe ich sie über den Kreis- und Landessportbund beantragt“, blickt die TSV-Vorsitzende Christa Heidel zurück. Wegen großer Verdienste um die Pflege und Entwicklung des Sports erhielt ihr Verein den Zuschlag. In der Begründung hieß es unter anderem, dass er sich besonders darum bemüht, junge Leute für die Körperertüchtigung zu begeistern.

Großer Zulauf beim Kinder- und Vorschulsport

Seit 2016 bietet der Verein nach einer Pause wieder für Drei- bis Siebenjährige Kinder- und Vorschulsport in der Turnhalle der Grundschule Naunhof an. „Der Zulauf ist so groß, dass manche auf der Warteliste stehen“, beschreibt Heidel. Wer älter ist, kann sich dafür entscheiden, in eine der anderen Abteilungen des Vereins überzuwechseln, die in der Oberschulhalle trainieren, oder einem anderen Verein beizutreten.

Ganztagsangebot Sport in Oberschule

„Uns ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche zu uns kommen“, verdeutlicht Heidel das Vereinsengagement. „In der Schule wird weniger Sport getrieben als früher, weshalb sie heutzutage nicht so beweglich sind wie noch vor 30 Jahren.“ Deshalb entsandte der TSV sogar einen seiner Übungsleiter an die Oberschule, wo er im Rahmen des Ganztagsangebots die Mädchen und Jungen mit Ballspielen und Tischtennis fit hält.

Die Plakette des Bundespräsidenten. Quelle: Thomas Kube

Verleihung fällt wegen Corona aus

So viel Einsatz war Bundespräsident Steinmeier die Sportplakette wert. Im Frühling vergangenen Jahres sollte sie durch den sächsischen Innenminister Roland Wöller auf einer Festveranstaltung in Dresden an den TSV verliehen werden. „Wir hatten schon die Einladung, doch dann kam Corona und die Absage. In der Folge haben wir nichts mehr gehört“, berichtet Christa Heidel.

Innenministerium verwechselt Naunhofer Vereine

Kürzlich klingelte allerdings Rainer Lisiewicz, Präsident des Sportvereins Naunhof 1920, an ihrer Tür und überreichte ihr einen schweren Brief. Er enthielt die Auszeichnung mitsamt Urkunde, war aber an den falschen Verein gerichtet gewesen – das Innenministerium hatte den TSV mit dem SV verwechselt. „Wir freuen uns natürlich trotzdem, dass wir die Plakette letztlich erhalten haben“, sagt Heidel schmunzelnd.

NIcht nur eine Plakette: Zur Auszeichung gehörte auch diese Urkunde. Quelle: Thomas Kube

Wechselvolle Vereinsgeschichte

Am 19. Juli 1884 war der Verein gegründet worden, zunächst als reine Männersache und ab dem 27. November 1905 mit eigener Frauenabteilung. Zwar bestand er zunächst nur bis 1945 und wurde dann als Sektion Turnen – später hieß sie Gymnastik – in die Betriebssportgemeinschaft Lokomotive Naunhof integriert. Nach dem politischen Umbruch von 1989 gab sich der Verein aber seinen ursprünglichen Namen zurück, die alte Fahne und viele Dokumente waren erhalten geblieben.

Gemeinnützig und rein ehrenamtlich

Er ist gemeinnützig und arbeitet rein ehrenamtlich ohne Angestellte. 14 Übungsleiter trainieren die 185 Mitglieder in den Abteilungen Faustball, Tischtennis, Aerobic, Gymnastik, Gesundheitssport sowie Kinder- und Vorschulsport. „Im Moment ruhen unsere Aktivitäten leider wieder“, bedauert Christa Heidel, die dem Verein seit 2013 vorsteht.

Mitglieder brennen auf Neustart

Den Mitgliedern fehlen nach ihren Worten die Kontakte untereinander. „Und nicht nur das. Wer keinen Termin hat, macht auch keinen Sport“, gibt die Vorsitzende zu bedenken. Deshalb seien alle heiß darauf, endlich wieder loslegen zu können. Heidel: „Ich hoffe, dass jeder während der Zeit der Beschränkungen bei der Stange bleibt.“

Von Frank Pfeifer