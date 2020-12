Auto an der A 14 bei Mutzschen angezündet

Grimma/Mutzschen

Auf dem Pendlerparkplatz an der A 14 Ausfahrt Mutzschen hat Mittwochnacht ein PKW gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist noch völlig unklar, wie der abgestellten Ford Focus in Brand geraten konnte. Es wird vermutet, dass er von Unbekannten angezündet worden ist.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Polizei vermutet Brandstiftung

Das Fahrzeug brannte in der Nacht vollständig aus. Die Feuerwehr rückte an, um das Wrack zu löschen.

Anzeige

Der Pkw stand bereits seit längerer Zeit ohne Kennzeichen auf dem Parkplatz und hatte noch einen Zeitwert von etwa 500 Euro. Es wurden Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Von LVZ