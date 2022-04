Autobahn 14 bei Grimma: Afghanen auf Lkw-Ladefläche

Grimma

Die Polizei hat auf dem Autobahnrastplatz Muldental drei Geflüchtete in einem Lastwagen entdeckt. Zuvor hatte ein rumänischer Fahrer seltsame Geräusche auf der Ladefläche seines Lkw vernommen. Als die alarmierten Polizisten nachschauten, fanden sie drei afghanische Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren.

Dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, waren sie vermutlich während einer längeren Pause des Fahrers auf seiner Route nach Deutschland in den Lastwagen gestiegen. Der Fahrer konnte später seine Fahrt fortsetzen, die Jugendlichen wurden dem Kinder-, Jugendnotdienst der Stadt Leipzig übergeben. Ereignet hat sich der Vorfall bereits am Karfreitag.

Von LVZ