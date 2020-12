Autofahrer fährt in Grimma Laterne um und flüchtet

Grimma

Nachdem ein Pkw-Fahrer in Grimma eine Laterne umgefahren hat und flüchtete, sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge gibt es Hinweise, wonach in der Zeit zwischen vorigen Freitag und Montag im Bereich der Wedniger Straße in Höhe der Hausnummer 40 eine Straßenlampe beschädigt worden sein soll.

Wie die Polizei am Montag vor Ort feststellte, weisen Spuren darauf hin, dass ein unbekannter Pkw VW (vermutlich Modell Polo, älteres Baujahr, Farbe Rot) die Laterne umgefahren und dabei völlig zerstört hat. Der unbekannte Unfallverursacher verließ mit seinem Fahrzeug unerlaubt die Unfallstelle.

Blechschäden im Frontbereich des Autos

Der genannte Pkw muss im Frontbereich entsprechende Kollisionsschäden aufweisen. Da es bisher keinen Unfallzeugen gibt, kann die Tatzeit nicht näher eingegrenzt werden.

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Grimma sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum unbekannten Fahrzeug beziehungsweise zu dessen Verbleib geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, Tel. (03437) 708925100 zu melden.

Von LVZ