Grimma

Bei einem Verkehrsunfall in Großbardau sind am Dienstag gegen 14.40 Uhr vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 74-Jähriger in einem Opel auf der Parthenstraße und wollte links auf die Großbardauer Hauptstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 18-jährigen Fahrerin in einem Polo. Bei dem Zusammenstoß wurden nach Polizeiangaben vier Menschen verletzt, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.

Von RND/dpa